Ehemaliger Amri-Mitbewohner: „Das werde ich nie verstehen“

Stahltore, vergitterte Zwischentüren, der Blick aus dem Fenster fällt auf hohe Mauern mit Stacheldraht: Der Versuch, die Behördenversäumnisse im Fall des Weihnachtsmarkt-Attentäters Anis Amri aufzuklären, führte die Mitglieder des Untersuchungsausschusses des Abgeordnetenhauses am Freitag in die Justizvollzugsanstalt (JVA) Moabit. Sicherheitskontrollen am Einlass, Bedienstete, die Türen auf- und zuschließen. "Sie haben heute vermutlich eine der sichersten Ausschusssitzungen ihres Lebens", sagt die Leiterin der Anstalt, Anke Stein.

Dann öffnet sich eine Tür, und ein Mann mit akkurat gestutztem Bart und blauer Fleecejacke kommt herein und setzt sich auf einen Stuhl am hinteren Ende des Sitzungssaal. Ein Gericht verurteilte den 28-jährigen Tunesier Mohammed Ali D. Mitte 2017 wegen schwerer Körperverletzung. Er ist der erste Zeuge im Untersuchungsausschuss, der den späteren Attentäter vom Breitscheidplatz nicht aus Ermittlungsverfahren, ausländerrechtlichen Vorgängen oder Gefährdereinschätzungen kannte. Anis Amri war vielmehr sein Kumpel. Er teilte eine Wohnung mit ihm, und nach allem, was die Behörden zusammengetragen haben, kann man annehmen, dass er und Amri ihre Stammkunden und das Berliner Partyvolk gemeinsam mit Drogen versorgten.

Von Amris radikalen Gedanken nichts mitbekommen

Für die Abgeordneten des Untersuchungsausschusses war es also in mehrfacher Hinsicht eine besondere Sitzung. Am Ende der Befragung dürften sie von dem Menschen, der bei seiner Lkw-Todesfahrt am 19. Dezember 2016 zwölf Menschen ermordete, ein etwas besseres Bild erlangt haben. Denn zumindest eines wurde trotz teils widersprüchlicher Aussagen des verurteilten Straftäters Mohammed Ali D. erneut deutlich: Anis Amri war zwar in erster Linie ein Mörder und Terrorist. Sein Leben war aber offenbar nicht nur vom islamistischen Gedankengut und von einem tief sitzenden Hass auf die westliche Gesellschaft geprägt – sondern auch von ganz banalen Dingen: der Suche nach einer Unterkunft. Der Suche nach einer Arbeit, die möglichst viel Geld bringt. Der Suche nach einer Ehefrau und einer Familie.

"Alles, worüber er gerne sprach, war ein besseres Leben zu führen", sagte D. Anis Amri wohnte für einige Monate zusammen mit dem Zeugen D. in einer Wohnung, erst in der Tauroggener Straße am Mierendorffplatz, dann in der Buschkrugallee in Neukölln. Und doch kannte er offenbar nur die eine Seite des damals 23 Jahre alten Tunesiers. Denn Amri habe ihn zwar immer wieder ermahnt zu beten. Von dem radikalen Gedankengut und seinen Kontakten in die Dschihadisten-Szene habe er aber nichts mitbekommen, behauptete D. Das könnte stimmen. Denn D. beschreibt sich selbst als wenig gläubigen Menschen, als einen Menschen also, den Amri von seinem pseudo-religiösen Fanatismus wohl kaum hätte überzeugen können.

Hätten Ermittler doch einen Haftbefehl erwirken können?

Ausführlich schilderte D. Details zu einer Schlägerei, die sich am 11. Juli 2016 in einer Shisha Bar in der Hertastraße in Neukölln ereignete. Dabei ging es um Streitigkeiten in der Dealer-Szene. Einer der Beteiligten: Der Zeuge Mohammed Ali D., der wegen des Vorfalls im Juni vergangenen Jahres zu einem Jahr und acht Monaten Gefängnis verurteilt wurde. Seine Mittäter: der ebenfalls verurteilte Mohmad K., auch er mutmaßlich einer von Amris Drogenkumpels. Und: Anis Amri selbst.

Die Frage, ob die Behörden Amri wegen des Vorfalls vor dem Attentat hätten aus dem Verkehr ziehen können, beschäftigte die Öffentlichkeit bereits vor der Vernehmung. Die bisherige Einschätzung, etwa vom Sonderbeauftragten des Senats, Bruno Jost: Amri deswegen in Untersuchungshaft zu bekommen, wäre wohl schwierig gewesen. Das Beweismaterial wäre zu dünn gewesen.

Die Vernehmung von D. nährt nun allerdings die Vermutung, dass die Behörden bei konsequenter Ermittlungsarbeit womöglich doch einen Haftbefehl hätten erwirken können. Denn laut D. war es Amri, der bei dem Streit als erstes ein Messer zog. Ein Haftrichter hätte diese Aussage womöglich zum Anlass nehmen können, um Amri hinter Gitter zu bringen. Merkwürdig ist allerdings, dass Aussagen anderer Tatbeteiligter der Aussage von D. widersprechen: Sie beschuldigten den verurteilten Mohmad K. zugestochen zu haben. "Die Aussage des heutigen Zeugen kann nicht hundertprozentig als glaubwürdig erachtet werden", sagte denn auch der Grünen-Abgeordnete Benedikt Lux. Der CDU-Parlamentarier Stephan Lenz sagte: "Nichts ist so einfach wie jemanden zu belasten, der tot ist."

Abnehmen konnte man Mohammed Ali D. dagegen seine Antwort auf die Frage des Ausschussvorsitzenden Burkard Dregger. Der CDU-Politiker wollte wissen, ob D. eine Erklärung dafür habe, dass ein Mensch, der vorgibt, eine Familie gründen zu wollen, einen Terroranschlag begeht? Mohammed Ali D.: "Das habe ich nie verstanden, und ich werde es auch nie verstehen."

