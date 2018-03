Fußball-Nationalspielerin Kemme fällt lange aus

Potsdam. Fußball-Nationalspielerin Tabea Kemme muss wegen eines Knorpelschadens im rechten Knie bis zu neun Monate pausieren. Dies teilte der mehrmalige deutsche Frauen-Fußballmeister Turbine Potsdam am Freitag mit. Die 26-Jährige hatte wegen ihrer Knieprobleme bereits beim 2:0-Sieg der Potsdamerinnen im DFB-Pokal-Viertelfinale beim 1. FFC Frankfurt am Dienstag gefehlt. Eine MRT-Untersuchung am Mittwoch ergab dann die Diagnose, bei einer Arthroskopie am kommenden Mittwoch soll das Ausmaß der Schädigung genau festgestellt werden. Durch die lange Ausfalldauer steht fest, dass Kemme nicht mehr für den Bundesligisten auflaufen wird. Zum Saisonende verlässt sie Turbine, wechselt mit hoher Wahrscheinlichkeit ins Ausland.

Kemme absolvierte bisher 47 Länderspiele und kam zuletzt am 4. März während des SheBelieves Cup in den USA beim 2:2 gegen England zum Einsatz. Für die anstehenden WM-Qualifikationsspiele Anfang April gegen Tschechien und Slowenien steht die Olympiasiegerin DFB-Interimscoach Horst Hrubesch nicht zur Verfügung.

"Für mich kam die Nachricht, dass meine Knieschmerzen eine so ernsthafte Verletzung mit einer so langen Pause nach sich ziehen werden, völlig überraschend. Zuerst war ich geschockt, da ich glücklicherweise noch nie so eine schwere Verletzung hatte", sagte Kemme in der Mitteilung. "Mit zwei Tagen Abstand, habe ich die Hiobsbotschaft schon ein wenig verdaut", fügte die Mittelfeldspielerin hinzu.

( dpa )