Sophie Rois erhält Gertrud-Eysoldt-Ring

Bensheim/Berlin. Die Schauspielerin Sophie Rois wird am Samstag in Bensheim mit dem Gertrud-Eysoldt-Ring geehrt, der mit 10 000 Euro dotiert ist. Sie wird für ihre Rolle als Hexe in Goethes "Faust" an der Berliner Volksbühne ausgezeichnet.

Sophie Rois wurde 1961 im österreichischen Linz geboren. Nach der Schauspielausbildung am Max Reinhardt Seminar in Wien spielte sie in verschiedenen Berliner Theatern. Seit 1993 gehörte sie dem festen Ensemble der Volksbühne an. Als der umstrittene Chris Dercon dort Intendant wurde, reichte die 56-Jährige die Kündigung ein.

Der Ring gilt als einer der bedeutendsten Theaterpreise im deutschsprachigen Raum. Die Auszeichnung wird von der Stadt Bensheim und der Deutschen Akademie der Darstellenden Künste vergeben.

( dpa )