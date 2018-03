Weniger Anklagen wegen Korruption in Berlin

Die Zahl der Anklageerhebungen in Strafverfahren mit Korruptionsbezug in Berlin ist im vergangenen Jahr verglichen mit 2016 leicht gesunken. Das geht aus dem am Freitag vorgestellten Korruptionsbericht der Staatsanwaltschaft hervor. 2017 erhob sie in 12 derartigen Verfahren Anklage, im Vorjahr waren es 17.

Eine Anklageerhebung in Strafverfahren mit Korruptionsbezug ist relativ selten. 2017 zählte die Staatsanwaltschaft 114 Anzeigen, von denen die meisten (94) nicht weiter bearbeitet wurden; 2016 waren es 110. Ein Grund für die Einstellung sei, dass der Nachweis von Bestechung mit Geld schwierig sei, sagte der Korruptionsbeauftragte bei der Generalstaatsanwaltschaft, Rüdiger Reiff.

Bei einem Referatsleiter im Landesamt für Gesundheit und Soziales indes gelang der Nachweis. Er wurde verurteilt, weil er nach Ansicht des Gerichts gegen Geld die Steuerhinterziehung eines Sicherheitsunternehmens gedeckt hatte. Nichtsdestotrotz: "Die 114 Verfahren sind viel zu wenig. Wir sind der Überzeugung, dass wir viel mehr Korruption haben", sagte Reiff.

Man sei bei der Korruptionsbekämpfung so aufgestellt, wie es besser kaum gehe, betonte Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne). Sie beruht in Berlin im Wesentlichen auf vier Säulen, zu denen eine Spezialeinheit bei der Staatsanwaltschaft und der Vertrauensanwalt der Berliner Verwaltung gehören, dessen Posten seit einem halben Jahr wieder besetzt ist.

Bislang seien 17 Hinweise bei ihm eingegangen, berichtete Vertrauensanwalt Fabian Tietz. Daraufhin werden derzeit mehrere Fälle von der Staatsanwaltschaft bearbeitet; in einem Fall sollen zum Beispiel Behördenmitarbeiter Arbeitszeitbetrug begangen haben.

Kurz bevor Justizsenator Dirk Behrendt (Grüne) am Freitag den neuen Korruptionsbericht präsentierte, machte ein neuer mutmaßlicher Bestechungsfall Furore: Ein Berliner Polizist soll Gelder angenommen und dafür Drogenhändlern Tipps gegeben haben. Behrendt versuchte, den Fall positiv zu wenden: Man sehe daran, dass die Korruptionsbekämpfung in der Hauptstadt durchaus funktioniere.

