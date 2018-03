Kudamm-Bühnen zeigen "Willkommen bei den Hartmanns"

Eine Frau geht in Berlin an der Komödie am Kurfürstendamm vorbei.

Berlin. Ausweichquartier Schiller Theater: Nach der Berliner Staatsoper werden dort im Sommer die Kudamm-Bühnen ihren Übergangsstandort beziehen. Am 27. Mai fällt am Kurfürstendamm der letzte Vorhang. "An diesem Tag werden wir weinen", erklärte Theaterchef Martin Woelffer am Freitag, "aber ich schaue jetzt nach vorn und freue mich auf den Umzug ins legendäre Schiller Theater." Für die erste Spielzeit im Schiller Theater plant er unter anderem die Premiere des Stücks "Willkommen bei den Hartmanns" (23.9.) nach dem Kinoerfolg von Simon Verhoeven.

Die von Architekt Oscar Kaufmann errichteten Bühnen am Kurfürstendamm sollen nach fast 100 Jahren einem Neubau weichen. Nach jahrelangem juristischen Tauziehen hatte sich die Theaterfamilie Woelffer mit dem Investor darauf verständigt, stattdessen ein neues Theater im Keller des künftigen Gebäudes zu akzeptieren, das im Jahr 2021 bezogen werden soll.

