Polizei: Staatsanwaltschaft "vollumfänglich" unterstützen

Berlin. Die Berliner Polizei will die Staatsanwaltschaft bei ihren Korruptionsermittlungen "vollumfänglich" unterstützen. Das kündigte der amtierende Polizeipräsident Michael Krömer am Freitag via Twitter an. "Es versteht sich von selbst, dass wir die Staatsanwaltschaft Berlin bei ihren Ermittlungen vollumfänglich unterstützen sowie alle weiteren erforderlichen Schritte prüfen und einleiten", heißt es in dem Tweet. Am Freitag wurde ein 39-jähriger Polizist verhaftet, weil er mutmaßliche Drogenhändler vor Kontrollen gewarnt haben soll. Ebenfalls beschuldigt werden Inhaber und Betreiber mehrerer Gaststätten in Berlin-Wedding.

