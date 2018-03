Volleyball Netzhoppers wollen "würdigen Abschluss": Culic will bleiben

Im letzten Heimspiel der Saison empfängt Volleyball-Bundesligist Netzhoppers KW-Bestensee am Samstag (1900 Uhr) die SVG Lüneburg. Trainer Mirko Culic fordert von seiner Mannschaft "einen würdigen Abschluss". Die Brandenburger können sich als Neunter in der Tabelle an den letzten beiden Spieltagen weder nach oben noch nach unten verändern. "Ich bin nicht zufrieden. Unser Ziel waren die Playoffs", mäkelte Culic.

Die Netzhoppers könnten die personellen Planungen für 2018/19 in Angriff nehmen. "Erst bringen wir die Saison anständig zu Ende, dann sehen wir weiter", sagte Vereinspräsident Hans-Jochen Rodner und setzte Prioritäten. "Wir sprechen zunächst mit unseren Sponsoren", sagte Manager Arvid Kinder.

Auch die Trainerfrage liegt damit auf Eis. Der Vertrag von Culic läuft am Saisonende aus. "Nach der Saison setzen wir uns zusammen und reden", erklärte der 55-jährige Serbe. Neun Jahre lang lenkt er als Trainer die Geschicke bei den Netzhoppers. "Das ist eine lange Strecke", sinniert Culic, scheint aber unter gewissen Bedingungen bereit, zumindest noch ein zehntes Jahr dranzuhängen.

"Ich muss sehen, ob ich bei Spielern, Vorstand und Sponsoren genügend Unterstützung finde, und ob sie den Wert meiner Arbeit anerkennen", sagte Culic am Freitag. "Nur dann hat es Sinn für mich weiterzumachen."

Weder gegen Lüneburg noch eine Woche später im letzten Saisonspiel bei den United Volleys Rhein-Main können die Netzhoppers auf ihren besten Angreifer Filip Gavenda zurückgreifen. Der 22-jährige Slowake leidet seit Monaten unter Kniebeschwerden.

( dpa )