U-Ausschuss befragt Bekannten von Attentäter Amri

Berlin. Der Untersuchungsausschuss zum Terroranschlag auf den Weihnachtsmarkt an der Berliner Gedächtniskirche will heute im Gefängnis Moabit einen Bekannten des Attentäters Anis Amri befragen. Der Straftäter war nach einer Schlägerei im Drogenmilieu zu einem Jahr und acht Monaten Haft wegen gefährlicher Körperverletzung, Waffendiebstahls und Einbruchs verurteilt worden.

Der islamistische Attentäter Amri hatte am 19. Dezember 2016 einen gekaperten Lastwagen in den Weihnachtsmarkt gesteuert. Zwölf Menschen starben durch den Anschlag, mehr als 70 wurden verletzt. Der Tunesier Amri, der sich mit verschiedenen Identitäten als Asylbewerber in mehreren Bundesländern aufhielt, wurde auf der Flucht von italienischen Polizisten erschossen.