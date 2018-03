Gesundheit Erneut mehr Grippefälle in Berlin: Fünf Tote

Berlin. Die Zahlen steigen und steigen: In Berlin sind in der vergangenen Meldewoche noch einmal mehr bestätigte Grippefälle gezählt worden. Im Vergleich zur Vorwoche erhöhte sich die Zahl der gemeldeten Erkrankungen um 45 Prozent auf mehr als 1400. Das geht aus einem am Donnerstag veröffentlichten Bericht des Landesamts für Gesundheit und Soziales (Lageso) hervor.

Seit Saisonbeginn erkrankten damit nachweislich rund 6650 Menschen in der Hauptstadt - das sei mehr als in jeder anderen Saison seit 2001, als das Infektionsschutzgesetz eingeführt wurde, berichten die Experten. In fünf Todesfällen gilt die Grippe als Ursache.

Neben den getesteten und gemeldeten Fällen gibt es ein großes Dunkelfeld. Während jährlicher Grippewellen werden nach Angaben des Robert Koch-Instituts (RKI) schätzungsweise 5 bis 20 Prozent der Bevölkerung infiziert. Die Stärke der Welle schwankt von Jahr zu Jahr und wird vom RKI stets nach Saisonende analysiert.

( dpa )