Schießerei vor Disco: Angeklagter beruft sich auf Notwehr

Berlin. Ismayil M. hat in seiner Gefängniszelle eine lange Erklärung vorbereitet. Tenor: Er sei das eigentliche Opfer. Der 34-Jährige muss sich seit Donnerstag vor einem Moabiter Schwurgericht wegen Totschlags und versuchten Totschlags verantworten. Er hat einen Menschen erschossen, zwei andere Männer wurden von ihm durch Schüsse verletzt.

Abgespielt hatte sich das am 16. September 2017 gegen zwei Uhr vor einer Diskothek in der Ribnitzer Straße im Stadtteil Hohenschönhausen. Ismayil M. sagt, er habe an diesem Tag mit Freunden die Einschulung seines Sohnes gefeiert. Als er die Diskothek verlassen habe, hätte vor der Tür eine "nervös und aggressiv" wirkende Gruppe gestanden. Einer der Männer habe in seine Richtung gesagt: "Der sieht aus wie ein Sportler. Wollen wir wetten, dass ich den in einer Sekunde K.o. schlage?" Er habe noch gesagt: "Brüder, warum wollen wir uns schlagen. Wir sprechen doch alle die gleiche Sprache." Gemeint war russisch. Ismayil M. ist Aserbaidschaner. Anschließend sei alles sehr schnell gegangen. Mehrere Männer hätten ihn umzingelt und geschlagen. Er habe einem der Angreifer die Pistole, die in dessen Gürtel steckte, entreißen können, so der Angeklagte. Aus Angst um sein Leben habe er geschossen. Er habe aber keinen Menschen töten oder verletzen wollen.

Foto: BM

Die Staatsanwaltschaft geht davon aus, dass es vor der Diskothek zu einem Streit zwischen Gästen aus Moldawien und Russland gekommen war. Der Angeklagte sei eigentlich nicht beteiligt gewesen, habe sich aber eingemischt.

So bestätigen es auch zwei Türsteher. Er habe den lautstarken Streit zwischen den Gästen mitbekommen, aber nichts verstehen können, "weil die Russisch sprachen", sagte der türkischstämmige Tuncer A. vor Gericht. Er und sein Kollege hätten den Männern gesagt, dass sie leise sein sollen, sie würden sonst nicht mehr in die Diskothek hereingelassen. Der Angeklagte sei hinzugekommen. Als sich einer der Männer zu ihm drehte, habe er unvermittelt eine Pistole aus dem Hosenbund gezogen und erst in die Luft, dann auf den Mann und anschließend in den Boden geschossen. Das Opfer wurde am Oberkörper getroffen und verblutete. Tuncer A. erlitt einen Querschläger am Fuß. Wenig später soll Ismayil M. Schüsse auf Umstehende abgegeben und dabei einen weiteren Mann schwer verletzt haben.

Neben seiner Notwehrtheorie hatte Ismayil M. noch eine weitere Erklärung parat: Er habe vor der Tat große Mengen Whiskey und Wodka getrunken und "mindesten drei Promille" Blutalkohol gehabt. Der Prozess wird fortgesetzt.

Mehr zum Thema:

Nach Schüssen vor Berliner Disco Haftbefehl beantragt

Mann nach tödlicher Schießerei vor Disco festgenommen