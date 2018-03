Hertha sucht das Tore-Gefühl

Herthas Trainer Pal Dardai im Olympiastadion in Berlin.

Der Hauptstadtclub will beim schwankenden Bundesliga-Dino HSV nach vier torlosen Spielen endlich wieder treffen. Die jüngsten Turbulenzen beim Gegner hat Hertha-Coach Dardai genau beobachtet, will aber vor allem die Potenzen des eigenen Teams reaktivieren.

Berlin. Vor dem nächsten Bundesligaspiel des Torlos-Clubs Hertha BSC sprechen auch in Berlin die Fußballanhänger mehr über den HSV als über den Hauptstadtclub. Trainer Pal Dardai aber will sich mit den neuesten Veränderungen beim stark abstiegsgefährdeten Hamburger SV nicht weiter beschäftigen. Der Ungar sieht sich und sein Team bestens für die Aufgabe im hohen Norden gerüstet, zumal alle Spieler fit sind. "Vielleicht ist es auch gut für uns. Wir sind fokussiert auf unser Training, auf unsere Automatismen", erklärte Dardai zwei Tage vor der Partie am Samstag (15.30 Uhr/Sky) beim Tabellen-Vorletzten.

Natürlich habe er sich mit seinem Trainerstab über den neuen Gäste-Trainer Christian Titz und dessen Profil sowie Spielsystem als U21-Coach informiert, bemerkte Dardai. "Wir sind gut vorbereitet. Aber das ist Nachwuchsfußball, Profifußball ist anders", ergänzte der Berliner Fußballlehrer zu seinem neuen Kollegen. Der HSV hatte sich am Montag von Chefcoach Bernd Hollerbach getrennt.

Für den HSV ist das Spiel gegen Berlin mit dem dritten Trainer der Saison schon fast die letzte Chance, doch noch den Hoffnungs-Strohhalm zu greifen. Der Relegationsrang 16 ist acht Spieltage vor Schluss sieben Punkte entfernt.

Der Tabellen-Elfte Hertha (32 Punkte) musste zuletzt nach vier Spielen ohne Sieg und eigenes Tor sowie einem fehlenden Heimsieg 2018 mit Unmutsbekundungen der eigenen Fans leben. Dardai sieht positive Zeichen für eine Wende. "Es war eine sehr ordentliche Woche", sagte Dardai zur eigenen Vorbereitung auf die Partie in Hamburg.

Möglicherweise rückt Stürmer Julian Schieber erstmals seit einem im Februar 2017 erlittenen Knorpelschaden wieder in den Profikader. Zuletzt war Dardai unzufrieden mit seinen Einwechselspielern. Und Schieber könne die Jokerrolle ausfüllen: "Damit es noch einen Schub gibt für die Mannschaft. Dadurch kann es sein, dass ich ihn mitnehme", sagte Dardai.

Zwar wehrte sich der Berliner Chefcoach gegen eine Debatte über die grundsätzlichen Abschluss-Qualitäten seiner Profis. "Wir haben in der Bundesliga genug Tore geschossen", wiederholte er am Donnerstag. Die Qualität im Training sei immer noch hoch: "Von zehn Schüssen sind ohne Druck acht drin, mit Druck ein bisschen weniger." Dardai ließ in einer Übungseinheit sogar zwei Teams ohne Gegenwehr das Toreschießen üben, um das positive Treffer-Gefühl zurückzuholen.

( dpa )