Plötzlicher Tod von Amateurfußballer wirft Fragen auf

Berlin. Der plötzliche Tod des Berliner Amateurfußballers Damantang Camara beschäftigt nicht nur die Berliner Sportwelt. Vor allem der Ablauf der Rettungsmaßnahmen für den beim Training am Dienstagabend zusammengebrochenen 24-Jährigen wird kritisch hinterfragt. Zwischen dem Zusammenbruch des Fußballspielers und der Einlieferung in eine Klinik seien zweieinhalb Stunden vergangen, hieß es in einem Zeitungsbericht. Dies wurde von Feuerwehr und Krankenhaus ebenso richtiggestellt, wie die weitere Darstellung, die DRK-Klinik Westend habe den in offenkundiger Lebensgefahr schwebenden Notfallpatienten abgewiesen, da kein freies Bett vorhanden gewesen sei.

Fragen zu den Rettungsmaßnahmen bleiben dennoch. Gegenüber der Berliner Morgenpost schilderten Feuerwehrsprecher Dominik Pretz und Romina Rochow, Sprecherin der DRK-Kliniken, am Donnerstag den detaillierten Ablauf der getroffenen Maßnahmen.

Demnach ging am Dienstagabend um 19.06 Uhr der Notruf eines Verantwortlichen des Berliner SC bei der Feuerwehr ein. Da auf der nächstgelegenen Wache gerade alle Rettungsfahrzeuge im Einsatz waren, fuhren zwei Sanitäter mit einem Löschfahrzeug zum Sportgelände des Vereins an der Hubertusallee in Wilmersdorf, um dort die Erstversorgung zu übernehmen. Sechs Minuten später traf, von der Wache in Marienfelde kommend, die Notärztin ein, weitere drei Minuten später ein Rettungswagen (RTW).

Nach einer telefonischen Voranmeldung der mitfahrenden Notärztin der Berliner Feuerwehr erreichte der RTW gegen 20 Uhr das Herzkatheterlabor der DRK Kliniken Berlin Westend als nächstgelegenem Krankenhaus, wo Camara zunächst stabilisiert wurde. "Herr Camara war bei Eintreffen in unserer Klinik weiterhin in einem lebensbedrohlichen Zustand, es erfolgten ununterbrochen Wiederbelebungsmaßnahmen. Aufgrund des kritischen Zustandes und der inzwischen vorliegenden Information über einen bestehenden Herzfehler wurde sofort das Notfall-Team der Charité in der Virchow-Klinik hinzugezogen", sagte Kliniksprecherin Rochow.

Nach schneller Abstimmung zwischen der Notärztin und den zuständigen Ärzten der DRK-Klinik Westend und dem Virchow-Klinikum entschieden sich die Mediziner für einen Weitertransport nach Wedding. Grund für den Weitertransport seien medizinische Abwägungen und "ausdrücklich nicht" fehlende Bettenkapazitäten in der DRK-Klinik gewesen, betonte Rochow. Der Weitertransport erfolgte der Sprecherin zufolge um 20.12 Uhr. Camara erreichte das Virchow-Klinikum um 20.30 Uhr. Dort verstarb der 24-Jährige gegen 22 Uhr.

Vorfall offenbart Engpässe bei der Berliner Feuerwehr

Der Präsident des Fußballclubs Berliner SC, Hans-Joachim Fenske, fordert eine lückenlose Aufklärung der Todesumstände. Er werde sich mit einem Anwalt beraten und gegebenenfalls Strafanzeige erstatten, sagte Fenske am Donnerstag der "Berliner Zeitung"

Warum Camara in seinem lebensbedrohlichen Zustand nicht direkt ins Virchow-Klinikum gebracht wurde, ist eine Frage, für deren Beantwortung die Feuerwehr den für den heutigen Freitag angekündigten Bericht der Notärztin abwarten will. Grundsätzlich sei ein Notfallpatient immer in das nächstgelegene geeignete Krankenhaus zu bringen, was in diesem auch geschehen sei, hieß es am Donnerstag seitens der Feuerwehr.

Dass die von der Feuerwehr angestrebten Schutzzeiten (acht Minuten bis zum Eintreffen bei Herinfarkten oder Schlaganfällen) oft nicht eingehalten werden könne, ist nicht neu. Dass die ersten Rettungskräfte mit einem Löschfahrzeug zum Einsatzort kamen, zeigt einmal mehr, welche Folgen Personalengpässe und eine begrenzte Anzahl von Einsatzfahrzeugen haben.

Auch bei der hohen Zahl von Verletzten vor einigen Wochen bei der plötzlichen Glättebildung in Berlin waren Sanitäter notgedrungen in Löschfahrzeugen unterwegs. "Es macht allerdings schon einen Unterschied, ob bis zum Eintreffen des nächsten freien Rettungsfahrzeugs ein leichter Knochenbruch erstbehandelt werden muss, oder ob wir es mit einem lebensbedrohlichen Herzinfarkt oder Schlaganfall zu tun haben", sagte ein Rettungssanitäter am Donnerstag.

Dass der so tragisch ums Leben gekommene Damantang Camara an einem angeborenen Herfehlern litt, wussten sowohl er wie auch sein privates und sportliches Umfeld. Die Krankheit verhinderte eine mögliche Karriere des talentierten Spielers im Profi-Fußball, für Spiele in der sechsten Liga fühlte sich der 24-Jährige trotzdem fit genug. Es war ganz offensichtlich ein Irrtum mit tödlichen Folgen.

