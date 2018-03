Buttersäure-Einsatz in Kreuzberger Schule

Berlin. Gefährliche Buttersäure hat in einer Berliner Handelsschule einen Feuerwehreinsatz ausgelöst. Wie die Feuerwehr am Donnerstag berichtete, mussten 40 Kräfte am Vormittag in die Kreuzberger Wrangelstraße ausrücken. Ein Trupp in Spezialanzügen sorgte dafür, dass die im Treppen- und Flurbereich verbreitete Säure neutralisiert und entsorgt wurde. Das Gebäude wurde durchlüftet. Die Gefahr sei beseitigt, die Polizei werde ermitteln, so die Feuerwehr. Buttersäure stinkt und kann gefährlich für die Atemwege sein.

( dpa )