Wiederaufbau einer Berliner Synagoge: Pläne werden konkreter

Berlin. Die Pläne für den Wiederaufbau einer Synagoge in Berlin-Kreuzberg werden langsam konkreter. SPD-Fraktionschef Raed Saleh als Initiator, der Vorsitzende der Jüdischen Gemeinde von Berlin, Gideon Joffe, sowie ein Architekturbüro präsentierten am Donnerstag einen ersten Entwurf für den Neubau am Fraenkleufer. Er orientiert sich an dem großen jüdischen Gotteshaus, dass dort 1916 eröffnet und später von den Nazis weitgehend zerstört wurde. Das Projekt steckt noch ganz am Anfang und dürfte nach ersten groben Schätzungen mindestens 20 bis 25 Millionen Euro kosten. Saleh und die SPD-Fraktion wollen versuchen, dafür Geld von Bund, Land, Stiftungen, aus Lottomitteln und private Spenden locker zu machen.

( dpa )