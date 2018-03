Fünf Schwimmbäder wegen Warnstreiks geschlossen

Berlin. An einem Warnstreik, zu dem die Gewerkschaft Verdi für Donnerstag aufgerufen hat, beteiligen sich am Donnerstagmorgen fünf Bäder. Geschlossen bleiben die Schwimm- und Sprunghalle im Europasportpark (SSE) an der Landsberger Allee in Prenzlauer Berg, die Schwimmhalle Baumschulenweg in Treptow, das Stadtbad Mitte, das Kombibad Seestraße in Wedding und die Schwimmhalle am Anton-Saefkow-Platz in Lichtenberg. "Es ist ein Warnschuss an die Arbeitgeberseite", sagte der zuständige Verdi-Fachbereichsleiter Erich Mendroch bei der Kundgebung vor dem Kombibad an der Seestraße in Wedding. "Wir sind mit dem Streikstart zufrieden".

Anlass des heutigen Streiks, der etwa bis 13 Uhr dauern soll und bei dem es Verdi nicht ausschließt, dass sich noch weitere Bäder anschließen, sind die Tarifverhandlungen, die am Anfang der Woche kein Ergebnis brachten. Verdi fordert eine Erhöhung der Entgelte um 6 Prozent, mindestens 200 Euro monatlich mehr für die Beschäftigten der Berliner Bäder-Betriebe, Azubis und Praktikanten sollen 100 Euro pro Monat mehr erhalten.

Bis zur dritten Verhandlungsrunde in Potsdam am 15. April muss laut Verdi in der Region Brandenburg und in Berlin mit weiteren Streiks gerechnet werden. Neben den Berliner Bäder-Betrieben gehören auch die Wasserbetriebe, die BSR und einige Kraneknhäuser dem Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes an. Die Bezirksämter und die Senatsverwaltungen hingegen zahlen nach dem Tarifvertrag der Länder, der erst im kommenden Jahr wieder verhandelt wird.

