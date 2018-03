Plattenburg. Ein Einfamilienhaus in Plattenburg (Landkreis Prignitz) ist am Donnerstagmorgen in Brand geraten. Das Feuer habe noch nicht gelöscht werden können, teilte die Polizei am Morgen mit. Ob es Verletzte gab, stand zunächst nicht fest. Auch die Höhe des Schadens und die Brandursache waren noch unklar.

( dpa )