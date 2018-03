Berlin. Die Polizei hat zwei mutmaßliche Drogendealer festgenommen. Die beiden 29-Jährigen waren am Mittwoch am U-Bahnhof Eisenacher Straße in Berlin unterwegs, wie die Polizei mitteilte. Demnach handelten sie dort mit Drogen. Als die mutmaßlichen Dealer die Beamten bemerkten, warfen sie das Haschisch auf das Gleisbett. Die Polizei nahm die beiden Männer fest. Einer von ihnen wehrte sich den Angaben nach, ein Polizist wurde leicht verletzt.

( dpa )