Sicherheit am Pariser Platz: Diskussion um Gitter und Poller

Berlin. Die französische Botschaft plant, die Sicherheit des Botschaftsgebäudes am Pariser Platz in Mitte zu erhöhen. Das geht aus der Antwort der Senatsinnenverwaltung auf eine parlamentarische Anfrage des CDU-Abgeordneten Gottfried Ludewig hervor. Vorgesehen seien "bauliche Maßnahmen", die aber aus Gründen der Geheimhaltung nicht näher erläutert werden. Auch die französische Botschaft teilte der Berliner Morgenpost am Mittwoch mit, weitere Angaben dazu seien derzeit nicht möglich. Die gegenüberliegende US-Botschaft und die britische Vertretung an der Wilhelmstraße sind mit Pollerreihen geschützt.

Seit vielen Monaten sorgen Absperrgitter vor der französischen Botschaft für Sicherheit. Sie trennen die Fahrbahn vor dem Gebäude ab und werden von Polizisten bewacht. Allerdings tragen sie ungeachtet ihrer Notwendigkeit nicht zur Verschönerung des Pariser Platzes bei. Auch Anlieger würden es begrüßen, könnten die Gitter bald wirksamen, aber dezenteren Schutzmaßnahmen weichen.

Anrainergemeinschaft will den Platz aufwerten

Die Anrainer, darunter die Akademie der Künste sowie die im Liebermann-Haus ansässige Stiftung Brandenburger Tor, haben sich zu einem Kreis zusammengeschlossen. Sie wollen den Pariser Platz aufwerten, etwa mit Kulturveranstaltungen oder der alljährlichen Pariser-Platz-Rede, die im vergangenen Jahr der Naturwissenschaftler und Ko-Präsident des Club of Rome, Ernst Ulrich von Weizsäcker, hielt. Auch die französische und die US-Botschaft sind im Anrainer-Kreis vertreten. Dort sei man sich einig, dass die Absperrgitter die Bewegungsmöglichkeiten der vielen Besucher einschränken würden und zudem hässlich seien, sagte Sprecher Pascal Decker, geschäftsführender Vorstand der Stiftung Brandenburger Tor.

Die Innenverwaltung erklärte, für den stark frequentierten Bereich rund um das Brandenburger Tor bestehe eine abstrakt erhöhte Gefährdungslage. Konkrete Erkenntnisse lägen jedoch weder für die Botschaften noch für das Brandenburger Tor selbst oder die umgebenden Plätze vor. Die Sicherheitslage sowie mögliche Risiken und Gefährdungspotenziale würden fortlaufend überprüft. Daraus resultierten "adäquate Sicherheitsmaßnahmen".

Der CDU-Abgeordnete Ludewig forderte indes den Senat auf, ein Sicherheitskonzept für das Brandenburger Tor vorzulegen. "Gut ein Jahr nach dem mörderischen Terroranschlag auf dem Breitscheidplatz ist das überfällig", sagte Ludewig der Morgenpost. Als bekanntestes Wahrzeichen der Stadt müsse das Tor aber unbeschränkt zugänglich sein, die Plätze davor dürften nicht zu Sperrzonen werden. "Wenn jetzt die französische Botschaft bauliche Maßnahmen zur Erhöhung ihrer Sicherheit plant, dann erwarten wir vom Senat, dass die Berliner Öffentlichkeit rechtzeitig informiert wird", so der Politiker. Andererseits wundere er sich darüber, dass das Brandenburger Tor nicht gegen Anschläge mit Fahrzeugen geschützt sei, etwa durch versenkbare Poller.

Poller "kein Allheilmittel"

Die Innenverwaltung erklärte, es werde noch nach Lösungen gesucht. Innenstaatssekretär Torsten Akmann habe eine Projektgruppe zum Thema "Schutz öffentlicher Räume durch permanente oder temporäre Sperrmittel" initiiert. Dort seien auch andere Senatsverwaltungen und Bezirke vertreten. Poller könnten Durch- oder Überfahrten verhindern oder erschweren, sagte ein Verwaltungssprecher, ein "Allheilmittel" seien sie nicht. Alternativ seien Sperren etwa auch durch bauliche Maßnahmen, Betonelemente, Netzsysteme, Sand- oder Wasserbehälter sowie Stadtmöbel denkbar. Eine "Verpollerung" der Stadt sei jedenfalls nicht geplant. Ziel sei, dass die Bürger und Gäste der Stadt öffentliche Bereiche sowie Bahnen und Busse weiterhin frei und ungehindert nutzen könnten.

Die Anrainer am Pariser Platz hätten sich zu dem Thema noch keine gemeinsame Meinung gebildet, erklärte Pascal Decker. Als Vorstand der Stiftung Brandenburger Tor sagte er: "Ich möchte keine Pollergalerie vor dem Brandenburger Tor. Mir ist bewusst, dass dies ein sehr heikles Thema und meine Position diskussionswürdig ist. Aber ich bin überzeugt, es wird in einer offenen, freiheitlich-demokratischen Gesellschaft immer ein Restrisiko geben."

