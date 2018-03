Nach Air-Berlin-Insolvenz: Germania startet voll durch

Berlin. Reiseveranstalter setzen nach den Insolvenzen von Air Berlin und Niki verstärkt auf die Berliner Fluggesellschaft Germania. "Wir sind wesentlich stärker gebucht als in den vergangenen Jahren", sagte Airline-Chef Karsten Balke im Gespräch mit der Berliner Morgenpost. Wegen der höheren Nachfrage peile Germania in diesem Jahr einen neuen Passagier-Rekord an. "2018 wollen wir vier Millionen Fluggäste befördern", erklärte Balke. 2017 hatten die Flieger mit der grün-weißen Lackierung noch rund 3,2 Millionen Fluggäste an Bord. Balke bezeichnete das laufende Geschäftsjahr als großen Schritt für sein Unternehmen.

Um für die Urlaubszeit gerüstet zu sein, arbeitet Germania derzeit daran, sieben neue Flieger in den Flugbetrieb zu integrieren. Damit wachse die Flotte der Airline im Sommerflugplan auf 36 Maschinen, so Balke. Hunderte neue Piloten und Flugbegleiter würden derzeit auf die Maschinen und Prozesse seiner Airline geschult, sagte der Vorsitzende der Geschäftsführung. Ein Schwerpunkt für das Wachstum der Gesellschaft ist die deutsche Hauptstadt. Fünf Flugzeuge werden an den Berliner Airports Tegel und Schönefeld stationiert sein. Damit wächst das Angebot an dem Heimatstandort der Fluggesellschaft. In dem bald startenden Sommerflugplan fliegt Germania ab Berlin e6 Ziele an – 18 ab Tegel und 18 ab Schönefeld, davon einige doppelt. Für Germania ist es der erste Reise-Sommer ab Tegel seit fünf Jahren. Damals war die Airline nach Schönefeld gezogen, um näher an dem neuen Hauptstadt-Flughafen BER zu sein. Doch die Eröffnung des Milliarden-Projekts lässt bis heute auf sich warten.

Der Neustart am größten Airport in der deutschen Hauptstadt ist eine Folge der Insolvenzen der Germania-Wettbewerber Air Berlin und Niki. Einst hatten der hohe Wettbewerbsdruck und die aggressive Preispolitik des Air-Berlin-Konzerns dazu geführt, dass Germania die eigene Strategie überdachte. Anstatt von großen Flughäfen wie Tegel, Düsseldorf oder Frankfurt/Main zu operieren, zog es die Airline in die Fläche. Noch heute hat Germania deswegen Maschinen an kleinen Regionalflughäfen wie Dresden, Friedrichshafen oder Rostock-Laage stationiert. Mit den zahlreichen deutschen Reiseveranstaltern, die mit ihren Angeboten auch Menschen jenseits der Metropolen ansprechen wollen, hatte Germania deswegen stets ein gutes Verhältnis.

Germania hat Frequenzen auf vielen Strecken erhöht

Nach dem plötzlichen Aus von Air Berlin und Niki habe sich jetzt eine große Geschäftschance geboten, sagte Germania-Chef Balke. Ein Großteil der Plätze in den neu aufgelegten Jets sei bereits von den Touristikern gebucht worden. Aber auch für Individualreisende, die über die Internetseite Einzelplätze buchen, sei das Angebot verbessert worden. Germania habe auf vielen Strecken die Frequenzen erhöht. Ab Tegel etwa geht es jetzt gleich siebenmal wöchentlich auf die Urlaubsinsel Mallorca.

Germania-Chef Karsten Balke hatte noch im Sommer zu den schärfsten Kritikern rund um das Vorgehen der Bundesregierung während der Air-Berlin-Pleite gehört. Balke hatte den Verdacht, dass das 150 Millionen Euro schwere Darlehen gewährt worden sei, um Air-Berlin-Landerechte für den Lufthansa-Konzern zu sichern. Ende August des vergangenen Jahres hatte seine Fluggesellschaft sogar versucht, den Überbrückungskredit für Air Berlin noch per Klage am Landgericht Berlin zu stoppen. Doch die Richter wiesen den Eilantrag ab. Am Ende ging die Lufthansa doch fast leer aus, durfte nur einen kleineren Teil des Air-Berlin-Konzerns übernehmen. Germania-Chef Balke geht aber auch in Zukunft von einem scharfen Wettbewerb auf dem deutschen Flugmarkt aus. Lufthansa, Eurowings und Easyjet würden den Himmel weiter beherrschen. Germania müsse sich ihre Nische suchen. Dazu gehörte in der Vergangenheit auch das "Family-and-Friends-Geschäft" (Familie und Freunde), bei dem die Fluglinie vor allem Ziele jenseits der touristischen Pfade bedient, etwa Pristina oder Beirut. "Wir haben unser Risiko diversifiziert", so Balke, der die langjährige Ausrichtung als Zeichen für Beständigkeit, Sicherheit und Zuverlässigkeit sieht – nicht nur für die Fluggäste, sondern auch für die Mitarbeiter. "Wir machen keine großen Sprünge, sondern wachsen organisch", erklärt Balke.

Die Unternehmensphilosophie von Germania steht damit im krassen Gegensatz zum früheren Wettbewerber Air Berlin. Der Konzern hatte sein Wachstum vor allem über neue Schulden und Finanzspritzen früherer Anteilseigner finanziert. Letztlich ging das Geschäftsmodell nach hinten los. Für Germania-Chef Balke ist das Air-Berlin-Aus deswegen eine Warnung. Seine Airline sei noch immer familiengeführt. Die Eigentümer sind geduldig. Kurzfristige Umsatz- und Ergebnisziele gebe es nicht. Germania denke langfristig, so Balke. Fragen nach etwaigen Übernahmeangeboten weicht er aus. Balke: "Wir planen unsere Zukunft alleine."

Die Geschäftsführung der Berliner Fluggesellschaft hat zunächst das Jahr 2022 im Blick. Dann soll Germania die letzten neuen Flugzeuge geliefert bekommen. Vor zwei Jahren hatte die Airline 25 Airbus-A320-neo-Maschinen. Im Januar 2020 sollen die ersten zehn Maschinen geliefert werden, fünf weitere ein Jahr später und eben nochmal zehn 2022. Zu den genauen Kaufpreisen schweigt die Fluggesellschaft. Die Kosten werden allerdings deutlich unter dem Listenpreis von rund zwei Milliarden Dollar liegen. Nach den Auslieferungen wird Germania über eine der modernsten Flotten weltweit verfügen. Hält das organische Wachstum wie geplant an, könnten noch einige Flieger dazukommen.

