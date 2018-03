Warnstreik bei Berliner Bädern: Verdi warnt vor Schließungen

Etwa 100 Beschäftige wollen sich an dem Ausstand am Donnerstag beteiligen. Badegäste müssen mit Einschränkungen rechnen.

Die Dienstleistungsgewerkschaft Verdi hat die Beschäftigten der Berliner Bäderbetriebe am Donnerstag zu einem Warnstreik aufgerufen. Die Mitarbeiter sollen ihre Arbeit in der Zeit von 6.30 bis etwa 13 Uhr niederlegen. Badegäste müssen mit Einschränkungen und Bäderschließungen in den Morgenstunden rechnen, wie Verdi mitteilte. Voraussichtlich 100 Mitarbeiter würden sich an dem Warnstreik beteiligen, wie es weiter hieß. Vor dem Kombibad Seestraße in Wedding soll in der Zeit von 8 bis 9 Uhr eine Demonstration stattfinden.

Laut Verdi gilt bei den Berliner Bäderbetrieben der Tarifvertrag des öffentlichen Dienstes (TVöD), über den derzeit bei der bundesweiten Tarifrunde Bund/Kommunen verhandelt werde. Die Gewerkschaft fordert in den Verhandlungen eine Erhöhung der Entgelte um 6 Prozent, mindestens jedoch 200 Euro monatlich. Für die Auszubildenden, Praktikantinnen und Praktikanten wird eine Erhöhung der Entgelte um 100 Euro monatlich gefordert.

Einst das "modernste Bad Berlins", heute eine Ruine: Das Hubertusbad Das Hubertusbad in Lichtenberg rostet seit 26 Jahren vor sich hin. Zur Eröffnung 1928 galt es als "modernstes Bad Berlins". Jetzt gibt es eine Initiative zur Wiedereröffnung des Badetempels. 80 Prozent des Original-Interieurs soll noch vorhanden sein Einst das "modernste Bad Berlins", heute eine Ruine: Das Hubertusbad

Mehr zum Thema:

Verdi ruft zu Warnstreiks bei Deutscher Telekom auf

Charité und Service-Kräfte einigen sich auf Tarifvertrag

Verdi ruft Paketzusteller in Berlin erneut zu Warnstreik auf

Warnstreiks im öffentlichen Dienst beginnen am Donnerstag

( BM )