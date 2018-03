So könnte der zwei Meter hohe und 20 Meter breite Schriftzug „#FREIHEITBERLIN“ aussehen. Er soll von Mai bis Juni auf dem Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof in Mitte stehen. Möglichst viele Fotos von der Installation, die von Berlin Partner initiiert wurde, sollen um die Welt gehen

Neues Wahrzeichen So viel Freiheit steckt in Berlin

Berlin. Es sind zwei Worte, die für viele Menschen zusammengehören: Freiheit und Berlin. Damit sich die Idee weiter verbreitet, will die Wirtschaftsfördergesellschaft Berlin Partner vor dem Hauptbahnhof in Mitte den zwei Meter hohen und 20 Meter breiten Schriftzug "#FREIHEITBERLIN" aufstellen. Laien und professionelle Künstler werden die Buchstaben Anfang Mai gestalten. Sie sollen mindestens bis Juni an diesem prominenten Platz stehen.

Das Projekt ist Teil einer Werbekampagne für Berlin, die im März vergangenen Jahres begann. Damals nahm man den 60. Jahrestag der Römischen Verträge zum Anlass, Berliner Qualitäten wie Weltoffenheit und Toleranz ins öffentliche Bewusstsein zu rücken. Die Verträge hatten 1957 den Grundstein für die Europäische Union (EU) gebildet. Unter dem Hashtag #freiheitberlin hinterließen seit März 2017 rund 7000 Menschen auf Twitter ihre Kommentare, warum für sie Berlin und Freiheit zusammenpassen und zusammengehören. "Denken, was man will. Aussehen, wie man will. Lieben, wen man will", schrieb etwa Modeschöpfer Michael Michalsky.

Bolle, Jörni und Kimo (v.l.) gehören zur Berliner Street-Art-Combo „Die Dixons“

Foto: David Heerde

Nun bringt Berlin Partner seine Kampagne in die nächste Runde. Die Ausschreibung für die Herstellung der vom renommierten Büro Graft Architekten entworfenen Installation hat begonnen. Jenem Messebauer, der am Ende den Zuschlag erhält, wird eine Summe von maximal 180.000 Euro zur Verfügung gestellt. Die Buchstaben müssen haltbar und vor allem belastbar sein. "Wir wünschen uns, dass viele Fotos des Schriftzugs #FREIHEITBERLIN um die Welt gehen", sagt Stefan Franzke, Geschäftsführer von Berlin Partner. Dafür soll es jedem Selfie-Macher zum Beispiel auch gestattet sein, einfach mal auf die Installation zu klettern.

Die Buchstaben mit Aluminium- oder Hartplastik-Kern sollen nicht weiß bleiben. Berlin Partner hat die Künstlergruppe "Die Dixons", Initiatoren der erfolgreichen Urban-Art-Ausstellung "The Haus" aus dem vergangenen Jahr, ins Boot geholt. In den drei Monaten ihres Bestehens hatte die Schau 78.000 Besucher angezogen. Aus ihrem Umfeld kommen internationale Künstler, die voraussichtlich ab 9. Mai auf dem Washingtonplatz vor dem Hauptbahnhof die ersten neun der insgesamt 14 Buchstaben bemalen, bekleben oder besprühen werden. Für die verbleibenden Buchstaben können Interessenten bis zum 6. April ihre Vorschläge auf der Seite talenthouse.com, einem Netzwerk für Künstler, hochladen.

Das "B" ist allerdings vergeben. Denn die Berliner Morgenpost hat sich die Patenschaft dafür gesichert – und lädt nun ihre Leser ein, die Gestaltung zu übernehmen. Bewerben Sie sich jetzt darum! Natürlich ist einiges künstlerisches Talent gefordert, ebenso Fantasie und der Spaß an Kreativität.

Am Anfang steht auch für Sie die Frage, warum Berlin und Freiheit zusammengehören. Zweiter Schritt: Wie setzt man dies um? Wer das Freiheitsgefühl der Stadt beispielsweise mit der Weite des Himmels über Berlin gleichsetzt, könnte sich entscheiden, den Buchstaben in Hellblau mit Wolken und Himmelskörpern zu gestalten. Ein Anderer setzt Freiheit gleich mit der Liebe und denkt sich eine Gestaltung mit knallbunten Herzen in lebhaften Formen aus. Von der Farbe bis zum ausgestanzten Kunststoff kann alles verwendet werden. Ihrer Vorstellungskraft sind keine Grenzen gesetzt.

Schicken Sie uns Ihre Vorschläge!

Bis einschließlich 25. März haben Sie Zeit, uns Ihre Idee als E-Mail oder Briefsendung zu schicken. Bitte schreiben Sie etwa in der Länge eines Absatzes, warum Berlin für Sie Freiheit bedeutet und wie Sie dies auf dem Buchstaben darstellen möchten. Die Berliner Morgenpost und Berlin Partner wählen den schönsten Vorschlag aus, bringen Sie zusammen mit den Dixons, die sich mit Material und Arbeitsmethoden auskennen und wissen, wie man Ihre Idee am besten in den Look des gesamten Schriftzugs integriert. Gemeinsam besprechen Sie im Vorfeld, wie Ihre Idee aufs "B" kommt.

Die Arbeit am Buchstaben in den Tagen auf dem Washingtonplatz erfordert Zeit und etwas Durchhaltevermögen. Sie können dabei etwa selbst zu Farbe und Pinsel greifen oder nur Ihre professionellen Künstlerpartner bei deren Schaffen unterstützen. Passend zum Thema haben Sie da: alle Freiheit.

Schicken Sie Ihre Idee bis zum 25. März an aktionen@morgenpost.de oder Berliner Morgenpost, Stichwort: #freiheitberlin, Kurfürstendamm 22, 10719 Berlin.