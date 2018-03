Woidke: Menschen erwarten zupackendes Handeln

Potsdam. Brandenburgs Ministerpräsident Dietmar Woidke (SPD) hat Bundeskanzlerin Angela Merkel (CDU) nach ihrer Wahl ein zupackendes Handeln der neuen Bundesregierung gewünscht. "Wir hier in Brandenburg setzen vor allem darauf, dass Sie die ostdeutschen Themen weiter im Blick haben, von der Unterstützung besonders strukturschwacher Regionen über den Strukturwandel in der Lausitz bis zu den besonderen Herausforderungen bei der Energiewende", schrieb Woidke am Mittwoch in einem Gratulationsbrief an die Kanzlerin. Auch CDU-Parteichef Ingo Senftleben erklärte in einer Mitteilung: "Es wurde ausreichend diskutiert, jetzt heißt es anpacken". Deutschland stehe vor vielen Herausforderungen. Deshalb sei es gut, dass es wieder eine arbeitsfähige Regierung mit Merkel an der Spitze gebe.

( dpa )