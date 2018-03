Hertha-Trainer Dardai macht Skjelbred Hoffnung auf Einsatz

Berlin. Pal Dardai, Trainer des Fußball-Bundesligisten Hertha BSC, hat Per Skjelbred Hoffnungen auf einen Einsatz im Auswärtsspiel am Samstag beim Hamburger SV gemacht. "Für mich ist Per Skjelbred ein Führungsspieler", sagte Dardai am Mittwoch, "es kann sein, dass er am Wochenende spielt."

Zuletzt war der Norweger in der Bundesliga dreimal in Folge nicht eingesetzt worden, nachdem er beim Hauptstadtclub lange Zeit als unumstrittene Stammkraft gegolten hatte.

Beim enttäuschenden 0:0 am vergangenen Samstag gegen den SC Freiburg schenkte Dardai im zentralen defensiven Mittelfeld Fabian Lustenberger und Arne Maier das Vertrauen. Für Skjelbred steht die Partie beim HSV unter einem besonderen Vorzeichen, da er einst von Hamburg nach Berlin wechselte.

