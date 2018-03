Eurojackpot: 42-Millionen-Gewinner aus Berlin meldet sich

Der Gewinner des rund 42 Millionen Euro schweren Eurojackpots hat sich gemeldet. "Wir haben den Gewinner", sagte Lutz Trabalski von Lotto Berlin am Mittwoch. Nähere Informationen gab er zunächst nicht bekannt. Mehrere Tage waren seit der Ziehung am Freitag vergangen, ohne dass sich der Gewinner gemeldet hatte. Die Zahlen 15 - 23 - 28 - 33 - 36 und die Euro-Zahlen 4 und 7 hatten ihm Glück gebracht. Das Geld in Höhe von 42 670 719 Euro und 30 Cent bekommt er steuerfrei.

Bis zu drei Jahre haben Gewinner Zeit, um sich zu melden. Noch nie hat jemand aus der Hauptstadt einen Gewinn in dieser Höhe abgesahnt.

( BM/dpa )