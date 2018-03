Fingerzeig für die Zukunft: Turbine trotzt den Ausfällen

Potsdam. Der Vorstoß ins Pokal-Halbfinale trotz Mini-Aufgebot hat Turbine Potsdam Mut gemacht für die Zukunft. Beim Blick auf die Aufstellung war der Einzug in die Vorschlussrunde im Frauen-Fußball nicht unbedingt zu erwarten. Beim 2:0 in Frankfurt am Dienstag fehlten mit Lia Wälti, Tabea Kemme, Caroline Siems (alle verletzt) und der rot-gesperrten Felicitas Rauch vier Stammkräfte. Trotzdem ging die Rechnung auf, was die Verantwortlichen auch als Fingerzeig werten konnten.

"Dass wir nach den hinter uns liegenden Tagen, an denen immerzu weitere Spielerinnen ausgefallen sind, so eine Leistung aufrufen, macht uns als Trainerteam wahnsinnig stolz auf die Mannschaft", freute sich Chefcoach Matthias Rudolph. Dass vor allem die beiden Leistungsträgerinnen Wälti (defensives Mittelfeld) und Kemme (Sturm) durch Sarah Zadrazil und Lara Prasnika so gut ersetzt werden konnten, sollte den Turbinen Mut für die Zukunft machen. Denn die zwei Nationalspielerinnen verlassen am Saisonende gemeinsam Potsdam.

Als der Wechsel vor wenigen Wochen bekannt gegeben wurde, hatte der langjährige Trainer und heutige Ehrenpräsident Bernd Schröder keine angst um Turbine. "Das Team ist in der Tiefe so gut besetzt, zusammen mit dem nachrückenden Nachwuchs spielen wir in der Bundesliga auch weiterhin eine gut Rolle", meinte die 75 Jahre alte Turbine-Ikone.

Neben Turbine und Bayern Mänchen werden in den Begegnungen Wolfsburg gegen Sand und Essen gegen Freiburg die restlichen beiden Halbfinalisten ermittelt.

( dpa )