Berlin verliert eine Direktflug-Verbindung nach New York

Berlin. Die Billig-Airline Eurowings wird eine Direktflug-Verbindung vom Flughafen Tegel (TXL) zum New Yorker Flughafen John F. Kennedy (JFK) nicht fortführen. Die Lufthansa hatte die Strecke nach der Insolvenz von Air Berlin übernommen und in Aussicht gestellt, dass die Tochtergesellschaft Eurowings die Verbindung ab dem Sommerflugplan 2018 übernehmen wird.

Ein Unternehmenssprecher teilte nun am Dienstag auf Anfrage der Berliner Morgenpost mit, dass Eurowings die Strecke Berlin-New York vorerst nicht bedienen wird. "Der Fluggesellschaft hat sich gegen einen noch verfügbaren Nachtslot am Flughafen JFK entschieden, da dieser für Kunden unattraktiv ist", so der Sprecher.