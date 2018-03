Chef der Berliner Jugendfeuerwehr tritt zurück

Berlin. Der Leiter der Berliner Jugendfeuerwehr ist am vergangenen Sonnabend von seinem Amt zurückgetreten. Das teilte die Berliner Feuerwehr am Dienstag in einer Presseerklärung mit. Hintergrund des Rücktritts sind schwere Anschuldigungen gegen den 62-Jährigen: Reinhard W. wird sexueller Missbrauch von Kindern vorgeworfen, wie die Berliner Morgenpost erfuhr. W. wies die Vorwürfe in einem Bericht der "B.Z." zurück. "Die Anschuldigungen sind für mich nicht nachvollziehbar", sagte W. dem Blatt.

In der Pressemitteilung der Berliner Feuerwehr wird auf die Rücktrittsgründe nicht im Detail eingegangen. Dort heißt es: "Die für den Rücktritt aufgeführten Gründe und zudem weitere Hinweise von Verantwortungsträgern der Freiwilligen Feuerwehr deuten auf ein mögliches strafbares Fehlverhalten mit Bezug zu seiner Tätigkeit als Jugendfeuerwehrwart hin."

Die Behördenleitung nehme diese Vorwürfe sehr ernst und prüfe weitere Schritte. "Weitere Spekulationen über die Vorfälle verbieten sich, solange die Hintergründe nicht restlos geklärt sind", schreibt die Feuerwehr weiter. Da W. auch hauptberuflich bei der Berliner Feuerwehr tätig sei, sei ein Verbot der Dienstausübung veranlasst worden. Polizei und Staatsanwaltschaft äußerten sich zunächst nicht zu dem Fall.

( bee/ad )