Linken-Fraktionschef: Mehr Züge auf Pendlerstrecken geplant

Potsdam. Die Landesregierungen von Berlin und Brandenburg wollen nach Angaben der Brandenburger Linksfraktion am Dienstag bei ihrer gemeinsamen Kabinettssitzung in Neuhardenberg (Märkisch-Oderland) Verbesserungen für Pendler im Bahnverkehr beschließen. Es sei offenbar gelungen, zusätzliche Wagen zu akquirieren, um damit auf einer Reihe von Strecken eine Verdichtung vorzunehmen, sagte Linke-Fraktionschef Ralf Christoffers. Erste Verbesserungen könnten bereits in diesem Jahr greifen. Zu der gemeinsamen Kabinettssitzung waren auch Bahn-Chef Richard Lutz und der Bahn-Vorstand für Infrastruktur, Ronald Pofalla, erwartet worden.

( dpa )