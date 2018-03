Moscheebrand: Noch keine Spur von den Tätern

Hans H. Nibbrig

Kurdische Gruppen, türkische Oppositionelle, deutsche Rechtsextremisten – die Bandbreite der möglichen Täter beim Brandanschlag auf die Moschee in Reinickendorf ist groß. Jetzt kommt zudem noch eine weitere Gruppe ins Spiel: gewaltbereite Linksextremisten. In dieser Szene gibt es seit jeher große Sympathie für die Sache der Kurden. Und auf der linken Internetplattform Indymedia tauchte am Montag ein Beitrag auf, in dem die Anschläge auf Moscheen und Kulturvereine in den vergangenen Tagen als "Aktion gegen türkische Faschisten" bezeichnet wurden.

Veröffentlicht wurde der Beitrag von einer anonymen Gruppe. Die Polizei geht allerdings nicht davon aus, dass die Beiträge als Bekennerschreiben gewertet werden können. Wie ein Polizeisprecher am Montag mitteilte, stehen die Beamten des Staatsschutzes in engem Kontakt mit den Behörden der Bundesländer, in denen es in den vergangenen Tagen Anschläge auf Moscheen und türkische Einrichtungen gegeben hatte. Geprüft werde dabei, ob es Zusammenhänge mit der Tat in Berlin gebe, sagte der Sprecher.

Andreas Germershausen, der Integrationsbeauftragte des Senats, kritisiert den Brandanschlag am Montag scharf. "Es ist nicht wichtig, welchen politischen Hintergrund die Taten haben. Wer Gotteshäuser anzündet, dem geht es nur um ein Ziel: Angst und Einschüchterung zu verbreiten", sagte Germershausen und bezeichnete den Anschlag als Terror.

Kurdische Gemeinde Berlin distanziert sich von der Tat

Reinickendorfs Bürgermeister, der bereits am Sonntag Hilfe für die betroffene Gemeinde zugesagt hatte, teilte am Montag mit, die Gemeinde werde sich zeitnah mit den Verantwortlichen der nahe gelegenen Reginhardschule treffen, um Einzelheiten über die Nutzung von Räumen im Schulgebäude zu besprechen.

Auch die kurdische Gemeinde in Berlin distanzierte sich am Montag klar von der Tat. Vertreter der Gemeinde Deutschland zeigten sich "entsetzt" über den Berliner Anschlag und ähnliche Vorkommnisse am Wochenende in anderen Städten. Diese Form menschenverachtender Gewalt sei mit nichts zu rechtfertigen. Das gelte auch für etliche Beiträge im Internet, in denen kurdische Jugendliche zur Gewalt gegen türkische Einrichtungen aufgerufen würden.

Der Anschlag auf die Koca Sinan Moschee hatte sich am frühen Sonntagmorgen gegen 2 Uhr ereignet. Durch das Klirren einer zerberstenden Fensterscheibe aufgeschreckte Augenzeugen hatten drei unbekannte Männer vom Tatort flüchten sehen. Direkt danach bemerkten die Zeugen Feuer in den Räumen der Moschee im Erdgeschoss eines Mehrfamilienhauses und alarmierten Polizei und Feuerwehr.

