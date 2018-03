Ehefrau verbrüht und erstochen: Lange Haft wegen Totschlags

Eine Statue der Justitia mit einer Waage in ihrer Hand.

Berlin (dpa/bb) – Ein 45-Jähriger, der seine 34 Jahre alte Ehefrau mit heißem Wasser verbrüht und dann durch Messerstiche umgebracht hatte, ist zu neun Jahren Gefängnis verurteilt worden. Das Berliner Landgericht sprach den Angeklagten am Montag des Totschlags schuldig. Der aus der Ost-Türkei stammende Mann habe im Dezember 2016 nach einem Streit in der Familienwohnung im Stadtteil Wedding zwölf Mal auf seine Frau eingestochen. Die fünffache Mutter starb elf Tage später in einem Krankenhaus.

Möglicherweise habe sich bei dem Angeklagten eine "lange Anspannung eruptiv entladen", hieß es im Urteil. Eine Tat im Affekt sei nicht auszuschließen. Der geständige Mann habe danach einen Nachbarn gebeten, Hilfe für seine Frau zu alarmieren. Auch Staatsanwaltschaft und Verteidigung hatten eine Verurteilung wegen Totschlags gefordert.

( dpa )