Berlin. Unbekannte haben in Berlin-Weißensee einen 19-Jährigen mit Down-Syndrom überfallen und gewürgt. Wie die Polizei am Montag mitteilte, griff die siebenköpfige Gruppe den jungen Mann am Sonntagabend auf offener Straße an. Die Täter würgten ihr Opfer, schlugen ihm auf den Kopf und entrissen ihm schließlich seinen Fotoapparat. Dann flüchteten sie. Der 19-Jährige erlitt eine Platzwunde am Kopf, die im Krankenhaus behandelt werden musste.

( dpa )