Stiftung unterstützt rund 40 Denkmäler in Brandenburg

Bonn. Das Atelierhaus Thorak in Bad Saarow, die Friedenskirche in Potsdam und die Schinkelkirche in Joachimsthal: Voraussichtlich 40 sanierungsbedürftige Denkmäler in Brandenburg bekommen in diesem Jahr finanzielle Unterstützung von der Deutschen Stiftung Denkmalschutz. Wie die Privatinitiative am Montag in Bonn mitteilte, steht damit jedes neunte der bundesweit rund 360 Förderprojekte in Brandenburg. Die Stiftung hat seit ihrer Gründung 1985 nach eigenen Angaben bislang rund 590 Millionen Euro für mehr als 5200 Denkmäler in Deutschland zur Verfügung gestellt. In den Vorjahren wurden jährlich rund 450 Denkmäler unterstützt.

( dpa )