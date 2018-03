Parteien Zwei brandenburger Parlamentarische Staatssekretäre in GroKo

Berlin. Der neuen schwarz-roten Koalition im Bund sollen auch zwei Parlamentarische Staatssekretäre aus Brandenburg angehören. Der SPD-Bundestagsabgeordnete Stefan Zierke soll demnach Parlamentarischer Staatssekretär im Familienministerium werden, der CDU-Abgeordnete Michael Stübgen Parlamentarischer Staatssekretär im Landwirtschaftsressort. Diese Namen wurden am Montag in Berlin in Unions- und SPD-Kreisen genannt, eine offizielle Bestätigung gab es zunächst nicht.

Der neuen Regierung sollen demnach voraussichtlich 35 Staatsminister und Parlamentarische Staatssekretäre angehören. Zuvor war bereits die aus Frankfurt (Oder) stammende Bezirksbürgermeisterin von Berlin-Neukölln, Franziska Giffey (SPD), als neue Familienministerin benannt worden.

( dpa )