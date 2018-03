Lederer: Aus für ehemaliges Hansa-Theater besiegelt

Der Kultursenator sieht keine Chance mehr, den Abriss des Theaters in Moabit zu verhindern. "Es sind alle Messen gesungen."

Berlin. Der Abriss des einst traditionsreichen Hansa-Theaters in Moabit ist nach Angaben von Kultursenator Klaus Lederer besiegelt. Im Kulturausschuss des Abgeordnetenhauses sagte der Linken-Politiker am Montag auf eine Anfrage der Grünen, die Immobilie sei im Privatbesitz. Schon im vergangenen Oktober habe der Bezirk den Abriss des Hauses und den Neubau von Wohnungen gebilligt. "Damit ist der Zug endgültig abgefahren", so Lederer. "Es sind alle Messen gesungen."

Das 500-Sitze-Theater hatte einst als Boulevard- und Komödienbühne eine große Zeit. Stars wie Marlene Dietrich, Harald Juhnke und Ilja Richter standen hier auf den Brettern. 2005 musste das Haus wegen Besuchermangels schließen, ein späterer Wiederbelebungsversuch scheiterte 2009. Eine neuerliche Renovierung für den Theaterbetrieb war nach Einschätzung des Besitzers zu aufwendig.

( dpa )