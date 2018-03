Buchhalterin verzockt 1,4 Million Euro ihrer Arbeitgeber

Berlin. Eine Finanzbuchhalterin, die Firmengelder in Höhe von insgesamt knapp 1,4 Millionen Euro veruntreut haben soll, hat zu Prozessbeginn gestanden. Sie sei in eine Spielsucht geraten und habe fast fünf Jahre lang Geld ihrer verschiedenen Arbeitgeber auf eigene Konten überwiesen, gab die 45-Jährige am Montag vor dem Amtsgericht Berlin-Tiergarten zu. Das Spielen habe ihr Leben bestimmt. Die ergaunerten Summen habe sie beim Roulette im Internet verzockt. "Ich bin erschrocken über meine Taten", sagte sie. 396 Fälle werden ihr vorgeworfen.

Die Buchhalterin war Mitarbeiterin einer Rechtsanwaltskanzlei, als sie laut Anklage im August 2012 erstmals mehr als 5000 Euro für sich abzweigte. Die Frau habe "ihre Tätigkeit und die daraus gewonnenen Erkenntnisse und erteilten Befugnisse ausgenutzt". Bis Ende 2014 habe sie die Kanzlei um 882.000 Euro geschädigt. Rund 500.000 Euro habe sie danach als Finanzbuchhalterin einer Sicherheitsfirma ergaunert, bei einer zweiten Anwaltskanzlei sei sie schnell entdeckt worden.

Angeklagte: "Einmal verlor sie in einer Nacht 20.000."

Die Angeklagte sagte, sie habe das Roulett-Spiel im Internet zunächst als ein Hobby betrieben und Summen um die 20 Euro eingesetzt. "Das verspielte Geld wollte ich dann immer zurückholen." Weil ihr eigenes Konto bald überzogen war, habe sie in die Kasse ihres Arbeitgebers gegriffen. Sie habe nicht mehr aufhören können. "Meine Einsätze wurden immer größer, einmal verlor ich in einer Nacht 20.000 Euro."

Die Mutter eines Sohnes befindet sich seit September 2017 in Haft. Die Anklage lautet auf gewerbsmäßige Untreue und Betrug. Der Prozess wird am 26. März fortgesetzt.

( dpa )