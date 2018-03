Altmaier holt früheren Finanzsenator als Staatssekretär

Berlin. Der künftige Bundeswirtschaftsminister Peter Altmaier (CDU) holt überraschend den früheren Berliner Finanzsenator Ulrich Nußbaum als Staatssekretär ins Wirtschaftsministerium. Der parteilose Finanzfachmann wird beamteter Staatssekretär, wie die Deutsche Presse-Agentur am Montag aus Regierungskreisen erfuhr. Zuvor hatte das "Handelsblatt" darüber berichtet.

Demnach soll Nußbaum (60) für zentrale Abteilungen im Bundeswirtschaftsministerium zuständig sein, darunter die Wirtschafts-, Industrie- und Außenwirtschaftsabteilung.

Nußbaum war in SPD-geführten Regierungen von 2003 bis 2007 Finanzsenator in Bremen und von 2009 bis 2014 Finanzsenator in Berlin. Der promovierte Jurist und Unternehmer war 2009 vom damaligen Berliner Regierenden Bürgermeister Klaus Wowereit (SPD) berufen worden, nachdem sein Vorgänger Thilo Sarrazin zur Bundesbank gewechselt war.

Nußbaum knüpfte seine politische Laufbahn an die von Wowereit. Als dieser seinen vorzeitigen Rücktritt zum Dezember 2014 bekannt gab, verzichtete auch Nußbaum auf seinen Posten als Finanzsenator. Danach führte Nußbaum als Präsidiumsvorsitzender den Wirtschaftsverband Deutsches Verkehrsforum und kommentierte einmal in der Woche die Politik in Berlin in der Berliner Boulevardzeitung "B.Z.".

Nußbaum hat Rechts- und Politikwissenschaften in Saarbrücken, Genf, Straßburg und London studiert. 1998 kaufte er die SLH Sea Life Harvesting Gruppe, die weltweit mit Tiefkühlfisch handelt. Seine Aktivitäten dort ließ Nußbaum während seiner Senatorentätigkeit ruhen, blieb aber Gesellschafter der Firma.

( dpa )