Integrationsbeauftragter sieht Moscheen-Anschläge als Terror

Berlin. Der Berliner Integrationsbeauftragte Andreas Germershausen wertet den Anschlag auf eine Moschee im Stadtbezirk Reinickendorf und ähnliche Taten in anderen deutschen Städten als Terror. "Es ist nicht wichtig, welchen politischen Hintergrund die Taten haben. Wer Gotteshäuser anzündet, dem geht es nur um ein Ziel: Angst und Einschüchterung zu verbreiten. Dem geht es darum, eine Bevölkerungsgruppe zu terrorisieren", erklärte Germeshausen am Montag. "Deutschland muss wachsam sein und sich solchen Terrorakten entgegenstellen", fügt er hinzu. "Hier wurden einst jüdische Synagogen angezündet, und noch heute müssen sie bewacht werden."

Wer hinter den aktuellen Anschlägen steckt, sei noch nicht klar. Womöglich stehe der Berliner Angriff in der Nacht zum Sonntag in Zusammenhang mit dem Angriff türkischer Truppen auf das kurdische Afrin in Syrien. "Wer versucht, die Konflikte in den Herkunftsländern vieler Berlinerinnen und Berliner zu instrumentalisieren und hier auszutragen, wendet sich direkt gegen das Zusammenleben in unserer Gesellschaft. Genau wie die Rassisten", sagte Germershausen. "Egal, wer in diesem Fall die Täter waren. Ich erwarte, dass Polizei und Justiz massiv gegen diesen Terror vorgehen."