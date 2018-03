Türkische und Kurdische Verbände verurteilen Anschlag

Berlin. Der Türkische Bund in Berlin-Brandenburg (TBB) und die Kurdische Gemeinde haben den Brandschlag auf eine Moschee in Berlin-Reinickendorf scharf verurteilt. Der türkische Bund forderte am Montag eine schnelle und lückenlose Aufklärung des Tathergangs und der Motive - "mit einem besonderen Augenmerk auf einen möglichen islamfeindlichen und rassistischen Hintergrund", wie es hieß. Der Verband erinnerte daran, dass es laut Bundesregierung allein im vergangenen Jahr in Deutschland mindestens 950 Angriffe auf Muslime und muslimische Einrichtungen gegeben habe. In fast allen Fällen seien Rechtsextreme die Täter gewesen.

Die Kurdische Gemeinde Deutschland zeigte sich "entsetzt" über den Berliner Anschlag und ähnliche Vorkommnisse am Wochenende in anderen Städten. Diese Form menschenverachtender Gewalt sei mit nichts zu rechtfertigen. Das gelte auch für einige Schreiben in sozialen Medien, in denen kurdische Jugendliche zur Gewalt gegen türkische Einrichtungen aufgerufen würden.

Unbekannte hatten in der Nacht zum Sonntag mindestens einen Raum der Moschee im Stadtteil Reinickendorf in Brand gesetzt. Zeugen hörten laut Polizei klirrende Scheiben und sahen drei Jugendliche davonlaufen. Verletzt wurde bei dem Feuer niemand, es entstand aber großer Sachschaden. Ob die Tat im Zusammenhang mit dem türkisch- kurdischen Konflikt steht, ist offen. Die Berliner Polizei ermittelt in alle Richtungen.

( dpa )