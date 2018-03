Vom Polizisten zum Massenmörder

In der Offiziersschule in Köpenick wurden ab 1936 Führungskräfte ausgebildet, die später in den Holocaust verstrickt waren.

Wer heute das moderne Gebäude an der Seelenbinderstraße in Köpenick betritt, bei dem geht es um Geld. Denn hier sitzt inzwischen das Finanzamt des Bezirkes. Eine Tafel am Haupteingang erzählt die Nachkriegsgeschichte, dass hier der NKWD, der russische Geheimdienst, von 1945 bis 1947 residierte und "feindliche Elemente" ohne Prozess in die Lager schickte, wo viele starben.

Aber was war davor? "Täter auf der Schulbank" heißt das Buch des Historikers Sven Deppisch, das in die Welt der NS-Polizei eindringt. Genau genommen in die der Ordnungspolizei – dazu gehörten die einfachen Schupos, die Verkehrspolizisten. Die Kriminalpolizei dagegen siedelte man bei der Sicherheitspolizei an, der auch die Gestapo angegliedert war. Am 17. Juni 1936 machte Adolf Hitler den Reichsführer-SS Heinrich Himmler zum "Chef der Deutschen Polizei". In diesem Jahr entstanden zwei Schulen zur Offiziersausbildung innerhalb der Ordnungspolizei. Eine dieser Schulen lag in Fürstenfeldbruck in Bayern. Die andere eben in Köpenick.

Viele der Absolventen übernahmen Polizeikompanien

In Köpenick verstand man sich als NS-Kaderschmiede. "Eine Pflanzstätte des echten deutschen Geistes, die die ihr anvertrauten deutschen Männer in unverfälschtem Nationalsozialismus erzieht", wie es in einer Chronik aus der Zeit heißt. 26 Offizierslehrgänge wurden hier abgehalten, 2692 Männer ausgebildet. Allerdings schafften nur 74 Prozent einen Abschluss. Danach waren die Absolventen berechtigt, leitende Funktionen zu übernehmen.

Die Polizei-Amt-Schulein Köpenick (Archiv)

Foto: Privatarchiv Sven Deppisch / BM

Viele von ihnen standen später Polizeikompanien vor, also rund 150 Mann. Und viele dieser Kompanien wurden nach 1939 – nach dem Überfall auf Polen – in Ost- und Südosteuropa eingesetzt. Sie sollten den Rückraum sichern, eben die Gebiete, die nun besetzt waren, während die Wehrmacht mit der Front weitergezogen war. Hier fanden viele Verbrechen statt – Massenexekutionen, Deportationen, sogenannter Partisanenkampf. "Der millionenfache Judenmord wäre ohne die Polizei nicht möglich gewesen", resümiert Deppisch. Oder der Mord an den Sinti und Roma, an Widerstandskämpfern, an einfachen Zivilisten.

Die Polizei spielte bei den Massenmorden eine tragende Rolle

Lange galt die Polizei in der NS-Zeit als unbescholten. Verbrechen, die hatten immer die anderen begangen: SA, SS, SD, Gestapo. Seit den 90er-Jahren schauen Historiker nun genauer hin, erkennen, wie breit die Verantwortlichkeiten für die Massenmorde gestreut waren, erkennen auch die tragende Rolle der Polizei. Deppisch ist nun der Erste, der sich gründlich mit der Ausbildung dieser Führungskräfte beschäftigte.

Allerdings, so sagt er, sei die Archivlage für Köpenick nicht gut. Es seien nur relativ wenige Dokumente der hiesigen "Polizei-Offiziersschule" erhalten. Doch von der Schwesteranstalt in Bayern gibt es viele. Man könne davon ausgehen, so Deppisch, dass die Lehrpläne der beiden Schulen ähnlich waren. Viele Lehrende wechselten zwischen den Schulen hin und her.

Offiziersausbildung bei der Polizei? Das klingt doch arg militärisch. Tatsächlich erläutert Deppisch in seinem Buch ausführlich, wie militärisch geprägt und organisiert die deutsche Polizei auch schon in der Weimarer Zeit war. Das verstärkt sich in der NS-Zeit. Auch hier in Berlin wurden nun regelrecht "Polizeisoldaten" ausgebildet, auf dem Lehrplan standen auch "Waffen- und Exerzierausbildung", "Geländeausbildung" und "Schießlehre".

Nach 1943 wurde der Lehrplan gestrafft, die Ausbildung von einem dreiviertel Jahr auf wenige Monate reduziert. Durch Stalingrad hatte sich die Lage sehr verschärft, im Sportpalast rief Joseph Goebbels den Totalen Krieg aus. Männer wurden überall händeringend gesucht – an der Front und hinter der Front. Der Tod riss immer neue Lücken.

Geistiges Niveau der Anwärter sei "unzureichend"

Diese Not merkte man auch an der Zusammensetzung der Kursteilnehmer. Anfangs, 1936, hatte Himmler festlegen lassen, dass das Alter der Kandidaten nicht über 26 Jahren liegen dürfe. Doch bald lag das Durchschnittsalter bei 40 Jahren. Die Bewerber überzeugten nicht besonders.

So bilanzierte ein Kommandeur, seine Anwärter seien zwar "motiviert und fleißig", doch das "geistige Niveau" sei "unzureichend". Man führte einen Vorbereitungskurs ein. Der Titel: "Allgemeinbildung, Ausdrucksvermögen, die Fähigkeit, eigene Gedanken in gutes Deutsch zu kleiden, Aufnahmefähigkeit und Wendigkeit." Der Erfolg war mäßig.

Offen bleibt, wie viele der Absolventen später in den "auswärtigen Einsatz" gingen. "Es ist unmöglich, sämtliche Schüler der untersuchten Lehrgänge dahingehend zu überprüfen, ob sie in Verbrechen verstrickt waren", so Deppisch. Klar ist aber, viele Verbrechen von Polizeibataillonen sind dokumentiert – wie die Vernichtung des jüdischen Ghettos in Bialystok im August 1943 oder die Ermordung von 12.897 Menschen im Februar 1943 in der weißrussischen Stadt Sluzk. 3300 der Toten waren Juden.

Viele Täter aus der Polizei fühlten sich später dafür nie verantwortlich

Doch laut Deppisch spielte im Lehrplan der Ordnungspolizeischulen der Antisemitismus keine so tragende Rolle, die "Bandenbekämpfung" stand im Vordergrund. Dieser Ausdruck stammte noch aus der Weimarer Republik, bekam aber im Zweiten Weltkrieg mit seinen Partisanen eine neue Bedeutung. Viele Verbrechen liefen nun unter "Bandenkampf", eine moralische Entlastung bis tief in die Nachkriegszeit, die schon bei der Ausstellung "Verbrechen der Wehrmacht" eine Rolle spielte. Aus jüdischen Opfern wurden gedanklich Partisanen.

Doch wer wie beim Massaker von Babi Jar 1941 über Tage Kinder, Frauen und alte Menschen erschoss, dem musste spätestens da klar geworden sein, dass dies ein Massenmord war. Immer wieder gibt es in Deppischs Buch Hinweise auf einzelne Polizisten, die nach ihren Einsätzen im Osten dem Alkohol verfielen, depressiv wurden, sich umbrachten. Suizid, so Deppisch, sei in der SS und Polizei ein großes Tabu gewesen. "Besonders häufig setzten Ordnungspolizisten im Alter zwischen 40 und 50 Jahren ihrem Leben ein Ende, was Himmler auf Depression zurückführte, an denen sie erkrankt seien", schreibt er. Die meisten Täter allerdings wurden auch im Nachkrieg für ihre Verbrechen nicht zur Verantwortung gezogen, fühlten sich selbst auch nie verantwortlich.

Täter auf der Schulbank

Foto: Tectum Verlag / BM

Sven Deppisch hält einen Vortrag zu seinem Buch: Dienstag, 13. März, 19 Uhr, Topographie des Terrors, Niederkirchnerstraße 8 in Kreuzberg. Der Eintritt ist frei.