Potsdam. Bei Unfällen am Wochenende sind auf Brandenburgs Straßen 81 Menschen verletzt worden, ein Mann kam ums Leben. Das teilte die Polizei am Montag mit. Ein 60-Jähriger war am Freitag auf der B273 in Potsdam bei einem Glätteunfall ums Leben gekommen. Insgesamt zählte die Leitstelle der Polizei Brandenburg von Freitag bis Sonntag 446 Unfälle.

( dpa )