Der 1-Tag-Frühling macht Berlin fast wie neu

Zehn Gründe, warum wir die ersten Sonnenstrahlen am Sonntag in Berlin besonders genossen haben.

Berlin. 16,5 Grad Celsius maß das Thermometer am Sonntag in Tempelhof. Überall in der Stadt machten sich die Berliner auf und verbrachten einige Stunden im Freien: Die Kinder auf dem Spielplatz, Jogger und Skater im Park, Rollerfahrer blinzelten hinter ihren Visieren in die Sonne, Hobbygärtner setzten Blumen in die Erde. Vor wenigen Tagen hatte der Winter noch weite Teile von Berlin und Brandenburg fest im Griff – mit Kälte, eisigen Straßen und zugefrorenen Seen.

Lang anhalten wird dieser Vorfrühling jedoch nicht. Schon am Montag soll es bei nur noch acht Grad Celsius regnen. Doch an diesem Sonntag fühlte sich Berlin fast an wie neu. Zehn Gründe, warum wir diesen Tag besonders genossen haben.

1 Zum ersten Mal nach Monaten stecken die Beine nicht in kniehohen Stiefeln, sondern in knöchelfreien Sneakern. Fast hatte man die Turnschuhe im Schrank vergessen. Doch da standen sie noch, wirkten plötzlich fast wie frisch gekauft. Ein herrliches Gefühl.

Berliner und Touristen genießen die Sonne in Liegestühlen am Hackeschen Markt

Foto: Jörg Krauthöfer

Foto: Jörg Krauthöfer

2 Bei schönem Wetter macht der Zoobesuch besonders Spaß. Kein Wunder, dass Besucher am Sonntagvormittag an den Kassen des Zoologischen Gartens am Olof-Palme-Platz Schlange standen. "Wir hatten Glück und sind sofort reingekommen, weil wir uns am Vortag eine Jahreskarte gekauft hatten", sagte Katjuscha Köppen-Rönning, die mit ihrem Mann und ihrem 14 Monate alten Sohn am Sonntag das erste Mal den Zoo besuchte. Sohn Luis hatte den besten Platz: auf den Schultern seines Vaters.

3 Die Stimmung in den Biergärten war besonders ausgelassen. Wie im Café am Neuen See in Tiergarten, das am Sonntag die Biergartensaison eröffnet hat. Den Kaffee oder das kühle Bier konnte man dort schon mit Frühlingsjacke und Sonnenbrille genießen. Die Berlinerin Katy Altinok kam mit ihrem Freund, seinem Mitbewohner und gemeinsamen Freunden dorthin und auch Hund Ella war dabei. "Ich liebe es, wenn die Tage länger werden. Biergärten und Cafés sind für mich der Inbegriff des Frühlings", sagte sie.

4 Jetzt macht es wieder Spaß, draußen Eis zu essen. Auch deshalb hatten die Eisdielen am Sonntag erstmals in diesem Jahr ordentlich zu tun. Es sei nicht das erste Eis in diesem Jahr gewesen, sagte Isabell Orland, während sie am Hackeschen Markt in Mitte auf einer Bank saß. "Aber es ist das erste Eis draußen." Ihr Weg hat sie aus dem Mauerpark in Prenzlauer Berg hierher geführt. Sie teilte sich mit ihrem Freund Mirko eine Kugel Haselnusseis.

Luftsprünge bei mehr als 16 Grad: vier Studentinnen aus Ecuador vor dem Berliner Dom

Foto: Jörg Krauthöfer

Foto: Jörg Krauthöfer

5 Viele Berliner genossen es, sich im Freien zu bewegen. Auch für den 17-jährigen Androsch und seinen 15 Jahre alten Freund Jaxson aus Mitte stand der Tag ganz im Zeichen des Sports. "Meine ersten Gedanken heute morgen waren: Sommer kommt, rausgehen und Wetter genießen", so Androsch. Gesagt, getan: Den ganzen Tag wurde im Monbijoupark Basketball gespielt.

6 An vielen Orten in der Stadt kann man wieder Musik hören. Wie im Monbijoupark, wo Juri Meijer mit seiner Gitarre und einem Dutzend Freunden saß. "Es ist komisch, weil es vor ein paar Tagen noch gefroren und bitterkalt war, man jetzt aber plötzlich draußen Musik machen und Kuchen essen kann", sagte der 25-Jährige aus Hellersdorf. Er wolle so lange bleiben, bis es Nacht wird. "Es ist das erste Mal dieses Jahr – praktisch unsere Parkeröffnung."

7 Sobald sich die Sonne zeigt, gehen die Berliner wieder in die Parks. "Ich musste einfach rausgehen, ich brauche die Sonne und das Licht", sagte Leonie Plappert, die zusammen mit ihrem Freund Paulius Rudys durch den Tiergarten schlenderte. Ihre Winterjacke hatte die 25-Jährige das erste Mal in diesem Jahr zuhause gelassen.

8 Auch am Spreeufer lässt sich die Frühlingssonne auskosten. Die Freundinnen Tamara und Jana lagen beide auf dem Rücken und ließen sich die Sonne ins Gesicht scheinen – es war das erste Mal, dass sie in diesem Jahr dorthin kamen. "Im Frühling ist das ein ganz anderes Lebensgefühl in Berlin", sagte Jana aus Moabit.

9 Viele Berliner genossen das schöne Wetter mit der Familie. Deshalb wurde auch auf den Spielplätzen wieder gebuddelt und geklettert. "Man steht auf jeden Fall schöner am Sandkasten, wenn es nicht so kalt ist", sagte Kerstin Hinrichsen, die auf dem Spielplatz im Tiergarten ihrem Sohn beim Spielen zuschaute.

10 Bei manchen hat die Grillsaison schon begonnen. Wie bei Marcel aus Wedding, der mit seiner Familie auf der Terrasse grillte. "Das letzte Mal habe ich an Weihnachten Fleisch gegessen", sagte der 21-Jährige.

