Obdachloser in Teich ertrunken: Mordkommission ermittelt

Ein Obdachloser stirbt in einem Teich. Kurz vorher hatte er sich mit anderen Männern am Rande des Gewässers gestritten. Eine Mordkommission nimmt sich des Falles an.

Berlin. Polizisten haben die Leiche eines Obdachlosen am Sonntagmorgen aus einem Teich in Berlin-Alt-Hohenschönhausen geborgen. "Der Mann ist ertrunken", sagte eine Polizeisprecherin nach der Obduktion am Nachmittag. Es handele sich um einen 39-Jährigen, der mit mehreren anderen Männern auf dem Gelände am "Papenpfuhlbecken" übernachtet hatte. Die abgelegene Grünfläche an der Landsberger Allee liegt zwischen mehreren Bahngleisen und einem Gewerbegebiet.

"Die Männer hatten sich in der Nacht zum Sonntag gestritten", hieß es. Ein 25-Jähriger habe dann am Sonntagmorgen Autos auf der Landsberger Allee angehalten. "Er sagte den Autofahrern, dass sein Kumpel leblos in einem Wasser-Auffangbecken liege." Der Mann habe einen stark alkoholisierten Eindruck gemacht. "Er wirkte aufgebracht und war schwer zu verstehen." Die Männer hätten "Stress gehabt".

Daraufhin alarmierte ein Autofahrer die Polizei. Die Beamten fanden den Leichnam in dem Teich bei der Grünfläche. Warum sich die Männer gestritten hatten, war unklar. Weitere Details nannte die Polizei zunächst nicht. Eine Mordkommission habe Ermittlungen aufgenommen.

( dpa )