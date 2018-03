Nur ein Intermezzo: Frühling für einen Tag

Potsdam. Von Temperaturen bis zu fast 17 Grad haben sich am Sonntag in Berlin und Brandenburg Spaziergänger am ersten Frühlingstag der Saison verzaubern lassen. Sonnenschein, milde Witterung und kaum Wind lockten die Menschen ins Freie.

Erste Bäume in Gärten wurden mit bunten Ostereiern geschmückt. Auch die eine oder andere Pflanzschale mit Stiefmütterchen oder Tausendschönchen wurde schon in Gärten oder auf Balkons gestellt. Vor wenigen Tagen hatte der Winter noch weite Teile von Berlin und Brandenburg fest im Griff - mit Schnee, Kälte und eisigen Straßen.

Mit dem Frühling sei es dies jedoch zunächst einmal gewesen, mehr schönes Wetter sei in den nächsten Tagen nicht in Sicht, sagte eine Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst in Potsdam auf Anfrage. Von Westen nähere sich langsam eine Front mit Bewölkung und Niederschlägen auch tagsüber. In der Nacht zum Donnerstag müsse zudem wieder mit Frost gerechnet werden.

( dpa )