Wetter in Berlin Schnell noch den 1-Tag-Frühling in Berlin genießen!

Berlin. Von Temperaturen bis zu fast 17 Grad haben sich am Sonntag in Berlin und Brandenburg Spaziergänger am ersten Frühlingstag der Saison verzaubern lassen. Sonnenschein, milde Witterung und kaum Wind lockten die Menschen ins Freie. Wer kann, sollte die Gelegenheit nutzen, denn schon am Montag soll es wieder ungemütlich werden: Die Woche startet mit Wolken und Regen - und das soll auch bis einschließlich Mittwoch so bleiben. Und es wird kälter, nachts kann es dann auch wieder Frost geben.

Erste Bäume in Gärten wurden mit bunten Ostereiern geschmückt. Auch die eine oder andere Pflanzschale mit Stiefmütterchen oder Tausendschönchen wurde schon in Gärten oder auf Balkons gestellt. Vor wenigen Tagen hatte der Winter noch weite Teile von Berlin und Brandenburg fest im Griff - mit Schnee, Kälte und eisigen Straßen.

Mit dem Frühling sei es dies jedoch zunächst einmal gewesen, mehr schönes Wetter sei in den nächsten Tagen nicht in Sicht, sagte eine Meteorologin beim Deutschen Wetterdienst (DWD) in Potsdam auf Anfrage. Von Westen nähere sich langsam eine Front mit Bewölkung und Niederschlägen auch tagsüber. In der Nacht zum Donnerstag müsse zudem wieder mit Frost gerechnet werden.

Und wieder grüßt das Murmeltier Es ist wieder so weit: In Punxsutawney im US-Bundesstaat Pennsylvania wird Murmeltier Phil unsanft aus seinem Winterschlaf gerissen. Nach einem alten Brauch sagt das pelzige Wetter-Orakel immer am ... Und wieder grüßt das Murmeltier

Das Wetter für Berlin immer aktuell

Mehr zum Thema:

Raus in die Sonne - Fünf Tipps für einen wunderbaren Sonntag

Diese Läden & Shops haben am 11. März in Berlin geöffnet

Am Wochenende wird es in Berlin bis zu 17 Grad warm

So schlitterte und stürzte Berlin in den Montag

( dpa/mim )