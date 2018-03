Drogendelikte in Berlin auf Rekordhoch

Berlin. In Berlin sind im vergangenen Jahr so viele Rauschgiftdelikte festgestellt worden wie seit zehn Jahren nicht. Auffällig ist laut Landeskriminalamt (LKA) besonders die Entwicklung beim Handel und Schmuggel von Kokain. Das belegen neben der aktuellen Kriminalitätsstatistik auch die Zahlen zu ermittelten Tatverdächtigen, die der Berliner Morgenpost exklusiv vorliegen.

Grundsätzlich wurden im vergangenen Jahr 16.077 Rauschgiftdelikte erfasst. Im Jahr 2008 waren es noch 11.631. Mehr als die Hälfte aller festgestellten Delikte betreffen dabei Cannabis. Einen starken Anstieg von 42 Prozent auf knapp 900 Fälle gab es bei den gefassten Konsumenten von Kokain und ein Plus von zehn Prozent auf 300 erfasste festgenommene Schmuggler im Jahr 2017.

Insgesamt wurden im vergangenen Jahr 1164 Tatverdächtige im Zusammenhang mit Kokain-Delikten ermittelt. 2015 waren es noch 883. Einen Anstieg – wenn auch einen leichten – gab es bei Heroin. Hier waren es im vergangenen Jahr 1015 Tatverdächtige, im Jahr 2015 waren es noch 946.

In der Berliner Innenverwaltung führt man die gestiegenen Zahlen vor allem auf den gestiegenen Druck durch Ermittlungsbehörden zurück. "Je mehr die Polizei kontrolliert, desto mehr Fälle kommen ans Licht", sagte Innensenator Andreas Geisel (SPD) der Berliner Morgenpost. Das sei ein großer Erfolg für die Ermittler.

Geisel sagte, dass es im Görlitzer Park, einem der bekanntesten Berliner Drogenumschlagplätze, auch kein Ende der Null-Toleranz-Politik gebe. "Selbstverständlich kontrolliert die Polizei weiterhin im Görlitzer Park, genauso wie an anderen Stellen der Stadt auch. Wenn sie jemanden mit Drogen erwischt, wird dies zur Anzeige gebracht", so Geisel. Wie die Justiz die angezeigten Fälle unter Berücksichtigung der jeweils zu bewertenden Mengen strafrechtlich betrachtete, stehe auf einem anderen Blatt. "Die Polizei handelt klar nach dem Legalitätsprinzip", so Geisel.

400 Kilo Kokain in russischer Botschaft in Argentinien entdeckt Ermittler haben fast 400 Kilogramm Kokain in der russischen Botschaft in Argentinien beschlagnahmt und mehrere Mitglieder einer internationalen Drogenbande festgenommen. Das Rauschgift sollte offen... 400 Kilo Kokain in russischer Botschaft in Argentinien entdeckt

Unterdessen fordern Drogenfahnder im Gespräch mit der Berliner Morgenpost von der Politik mehr Präventionsmaßnahmen. Man müsse vor allem in Schulen noch mehr auf die Gefahren des Drogenkonsums hinweisen, so die einhellige Meinung von Ermittlern des Zollfahndungsamts Berlin-Brandenburg und des Landeskriminalamtes Berlin.

Neben Kokain, Heroin und Cannabis tauchen in der Hauptstadt auch immer häufiger Modedrogen wie das synthetische Cannabis "Bonzai" auf. Nach dem Konsum von "Bonzai", der tödlich enden kann, mussten 2017 mehrere Menschen in Krankenhäusern behandelt werden. Zudem kommen in Berlin auch immer wieder bislang unbekannte Aufputschmittel (Amphetamine) in Umlauf.

