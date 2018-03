Mann wird bei Streit mit Messer attackiert

Berlin. Ein Mann ist bei einer Auseinandersetzung in Berlin-Friedrichshain mit einem Messer schwer verletzt worden. Er wurde in ein Krankenhaus gebracht. Der 48-Jährige habe sich am Samstagmorgen mit dem 27-jährigen Angreifer im Hof eines Mehrfamilienhauses an der Frankfurter Allee gestritten, teilte die Polizei mit. Zuvor seien beide bereits in einem nahegelegenen Imbiss aneinandergeraten. Der 48-Jährige habe dort den Jüngeren mehrfach mit der Faust ins Gesicht geschlagen.

Wenig später zog der 27-Jährige laut Polizei das Messer und stach auf den Mann ein. Polizisten nahmen ihn in seiner Wohnung fest. Der 48-Jährige wurde von einem Notarzt zunächst vor Ort behandelt und kam dann in ein Krankenhaus. Auch der 27-Jährige musste wegen einer Verletzung an der Hand behandelt werden.

( dpa )