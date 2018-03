Berlins Speckgürtel: Die Pendler sollen auf die Schiene

Berlin/Potsdam. Nicht nur Berlin wächst rasant, sondern auch der sogenannte Speckgürtel rund um die Me­tropole. Aber nicht nur Bürgermeister der Berliner Randbezirke fordern vom Senat und der Brandenburger Landesregierung schon länger mehr Engagement für eine gemeinsame Planung von Verkehr, Wohnungsbau und Grünzonen zwischen der Stadt und ihrem Umland.

Vor der gemeinsamen Kabinettssitzung der Regierungen von Berlin und Brandenburg am kommenden Dienstag haben sich auch Berlins Innenstadtbezirke positioniert und ein besser koordiniertes gemeinsames Vorgehen gefordert. Hauptanliegen ist es, das Umland künftig bei der Planung neuer Wohnungen einzubeziehen.

Baustadträte wollen eine Arbeitsteilung beim Neubau

Oliver Schruoffeneger, Charlottenburg-Wilmersdorf

Foto: Bündnis 90/ Die Grünen

Die Baustadträte von Mitte, Friedrichshain-Kreuzberg und Charlottenburg-Wilmersdorf haben in einem offenen Brief angeregt, künftig ein Fünftel der neuen Wohnungen entlang der Schienenstränge im Brandenburger Umland zu planen und vier Fünftel in Berlin. Mit einem solchen Vorschlag für ein "80:20-Modell" wollen der Sozialdemokrat Ephraim Gothe sowie die beiden Grünen-Politiker Oliver Schruof­feneger und Florian Schmidt "überhaupt mal einen Startpunkt" für die Debatte setzen.

Das von ihnen genannte Verhältnis entspreche in etwa dem Bevölkerungszuwachs der Region, der sich zu 80 Prozent in Berlin selbst und zu 20 Prozent im Umland abspiele, wobei das Wachstum in den Brandenburger Gemeinden durch 10.000 Berliner "Auswanderer" maßgeblich gespeist werde. Dennoch: "Eine Arbeitsteilung beim Wohnungsbau ist zwischen beiden Ländern nie beschlossen worden", kritisieren die Kommunalpolitiker.

Florian Schmidt, Friedrichshain-Kreuzberg

Foto: Sergej Glanze / Glanze/Berliner Morgenpost

80 Prozent der Pendler sollen auf die Schiene

Ihr 80:20-Verhältnis wollen sie auch für die Verkehrsplanung umsetzen. 80 Prozent der Pendler sollen auf der Schiene zu ihren Arbeitsplätzen in Berlin fahren, nur 20 Prozent mit dem Auto. Auch in der Verkehrsfrage sehen Gothe, Schmidt und Schruoffeneger zwar erste Ansätze, weil sich beide Länder grundsätzlich auf mehr und bessere Schienenverbindungen geeinigt haben. Ein "ehrgeiziger Arbeitsprozess" oder "Meilensteine" bei der Umsetzung seien aber "nicht erkennbar". Dabei sei klar, dass auch ihre Innenstadt-Bezirke profitieren, wenn die Brandenburger eben nicht mehr mit dem Auto in die Stadt führen. Die Mittelzentren Brandenburgs – gemeint sind die Städte Neuruppin, Eberswalde, Brandenburg/Havel oder Cottbus – würden durch die engere Anbindung an Berlin "zukunftssicher". Deshalb schlagen die Stadträte vor, dass beide Länder jedes Jahr eine "gut vorbereitete Strategiekonferenz" durchführen, um die Zusammenarbeit transparent zu machen und die Fortschritte darzustellen.

Das dritte Thema, das sich die Innenstadt-Politiker auf der Agenda der beiden Bundesländer wünschen, ist die Grünplanung. Weil sich das Siedlungsgebiet bevorzugt sternförmig entlang von Schienensträngen ausdehnen soll, müsste die Natur in den Räumen zwischen diesen Achsen verstärkt geschützt werden.

Ephraim Gothe, Baustadtrat von Berlin-Mitte

Foto: dpa Picture-Alliance / Thilo Rückeis TSP / picture-alliance

Schon seit Anfang der 90er-Jahre wünschten sich die Kommunen als "Kontrapunkt" der städtischen Entwicklung acht Regionalparks, die keilförmig von Brandeburger Gebiet bis nach Berlin hineinragen. "Die beiden Bundesländer haben sich kontinuierlich auf Lippenbekenntnisse beschränkt und damit eine nur schwache Ausprägung der Regionalparks in Kauf genommen", monieren die Stadträte. Andere Metropolregionen nutzten das Instrument von Regionalparks mit Erfolg, um eine Zersiedlung der Landschaft zu verhindern. Ein klares Bekenntnis beider Länder zum Regionalparksystem sei für beide Länder "absolut zukunftsweisend".

Die Kritiker bringen durchaus Kompetenzen für derartige Überlegungen mit. Der Kreuzberger Florian Schmidt ist als studierter Raum-Soziologe ebenso vom Fach wie der Bauingenieur Ephraim Gothe aus Mitte. Gothe arbeitete lange als Stadtplaner in der Berliner Senatsverwaltung. Bis 2014 war er für zwei Jahre Staatssekretär im Stadtentwicklungsressort. Schruof­feneger ist Politologe.

BVG will Bussen und Straßenbahnen das Sprechen beibringen Die BVG will sehbehinderten Fahrgästen die Nutzung von Bussen und Trams erleichtern. Dazu werden verschiedene Techniken erprobt. BVG will Bussen und Straßenbahnen das Sprechen beibringen

Mehr zum Thema:

So schlimm steht es um die Aufzüge an den Berliner Bahnhöfen

Bahn erreicht Fahrgastrekord und verfehlt Gewinnziel

Mehr Kinder bei Fahrradunfällen in Berlin verletzt

Berliner S-Bahn bekommt ICE-Technik für Fahrgastinfos