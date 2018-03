Berlins Pandabärin Meng Meng ist zu jung für die „Liebe“

Berlin. Flaute im Bett? Nun, solche Probleme haben manche Tiere im Berliner Zoo auch. Der einfache Grund: Pandadame Meng Meng (Träumchen) ist mit vier Jahren noch zu jung für die "Liebe". Auf Pandanachwuchs müssen Fans also weiter warten. "Es hätte in diesem Frühjahr das erste Mal passieren können, denn Pandadamen sind ab dem vierten Lebensjahr geschlechtsreif. Doch wir haben nicht damit gerechnet", sagt Zoo-Sprecherin Philine Hachmeister.

Laut Experten sei die Fortpflanzung bei den Tieren zwischen dem fünften und siebten Lebensjahr üblich. Alle zwei bis drei Jahre können sie dann Nachwuchs zeugen. Die Paarungsphase selbst findet nur in einem engen Zeitfenster von 72 Stunden zwischen März und April statt. Über Blut und Urinproben kann der Hormonhaushalt des Tieres überwacht und so vorausgesagt werden, ob es im jeweiligen Frühjahr zum Östrus (Brunft oder Geschlechtsreife) kommt. Sobald das bei Meng Meng der Fall sei, würden Zuchtexperten aus China den Vorgang vor Ort überwachen.

Meng Meng war im vergangenen Sommer mit dem Panda-Männchen Jiao Qing (Schätzchen) aus der chinesischen Zuchtstation Chengdu nach Berlin gekommen. Die beiden schwarz-weißen Tiere, die jeden Tag kiloweise Bambus kauen, zählen im Zoo zu den absoluten Publikumslieblingen.

So begrüßen neugierige Zoobesucher die neuen Pandabären Die Zoo-Besucher können sich die neuen Berliner Pandas anschauen. Viele Fans kamen, das große Gedränge blieb aus. So begrüßen neugierige Zoobesucher die neuen Pandabären

Die mehr als 70 Kilo schwere Pandabärin Meng Meng, geboren im Juli 2013, ist ausgewachsen. Sie gilt aber noch als sehr neugierig und verspielt - und versuchte monatelang die Aufmerksamkeit ihrer Pfleger zu erreichen, indem sie manchmal rückwärts lief. Seit Dezember bekommt Meng Meng ein wenig Verhaltenstraining – und zum Beispiel Futter zu unterschiedlichen Zeiten.

Pandas sind von ihrer Art her Einzelgänger und absolute Sexmuffel. In Berlin leben die beiden Tiere bisher in getrennten Gehegen auf ihrer rund zehn Millionen Euro teuren neuen Anlage. Das Gehege wurde aber extra für den Fall der Paarungsbereitschaft so eingerichtet, dass es im Innenstall und dem Außengehege Punkte gibt, an denen die beiden in Kontakt treten können. Kein anderer deutscher Zoo hält heute Große Pandas. Für 15 Jahre ist das Berliner Pandapärchen von China für rund eine Million US-Dollar pro Jahr ausgeliehen. Sollten sich Meng Meng und Jiao Qing erfolgreich in der Hauptstadt paaren, muss ihr Jungtier nach der nötigen Zeit bei seiner Mutter zurück nach China – das regelt der Vertrag.

Eine besondere Herausforderung gäbe es bei der "Herrenwahl", erklärt Arnulf Köhncke vom WWF. "Die Weibchen suchen sich in freier Wildbahn das Männchen aus. Insofern muss bei Meng Meng die Wahl schon auf ihren Artgenossen Jiao Qing fallen, damit es zur Paarung kommt." Wie wählerisch Pandas bei der Partnerwahl sind, hat Berlin bereits bei den Bären Yan Yan und Bao Bao erlebt. Trotz aller Bemühungen gab es kein Bärenbaby. Yan Yan starb 2007, ihr Partner Bao Bao fünf Jahre später.

Im Zoo von Beauval (Frankreich) kam es deswegen zu einer künstlichen Befruchtung im neunten Lebensjahr der dortigen Pandadame Huan Huan. Ob das für die Berliner Pandas auch infrage kommt, wollte der Zoo noch nicht sagen.

Arnulf Köhncke lobt das chinesische Zucht- und Schutzprogramm für die Tiere. Der Zuwachs ist riesig. Laut letzter Zählung gibt es weltweit 1864 Exemplare. Gemeinsam mit dem WWF begann China bereits in den 80er-Jahren, den Lebensraum der Pandas in freier Wildbahn zu schützen. Zwar sei es schwer, Pandas, die in Gefangenschaft geboren wurden, später auszuwildern, aber das Programm habe dazu geführt, dass das Tier von der roten Liste der gefährdeten Arten herabgestuft wurde. Arnulf Köhncke gibt sich deshalb auch optimistisch: "Es hat sich gezeigt, dass es funktioniert, die Tiere auch in Gefangenschaft zu züchten. Der Zoo hat also noch gute Chancen auf Nachwuchs."

Bundeskanzlerin Angela Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping am Pandagehege in Berlin. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Kanzlerin Merkel und Chinas Präsident Xi Jinping am Innengehege der Pandas. Foto: AXEL SCHMIDT / REUTERS

Merkel äußerte in ihre Rede die Hoffnung, dass die Pandas wie „Sonderbotschafter“ zwischen China und Deutschland wirken. Berlin habe eine besondere Beziehung zu Bären - und sei sehr bärenfreundlich. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Chinas Präsident Xi Jinping hält eine Rede am neu gebauten Panda-Gehege. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Kanzlerin Merkel wird von Scharfschützen eskortiert. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS



Zoodirektor Andreas Knieriem (r.) erhielt ein Stammbuch der Pandas Meng Meng und Jiao Qing von der chinesischen Delegation. Foto: FABRIZIO BENSCH / REUTERS

Ein Plakat wirbt für die Pandabären „Meng Meng“ und „Jiao Qing“. Foto: Sophia Kembowski / dpa

„Herzlich willkommen“ steht auf dem Schild vor dem Zoo - auch auf chinesisch. Foto: Paul Zinken / dpa

Ein einer Transportbox... Foto: Ben Kriemann/Geisler-Fotopress / picture alliance / Geisler-Fotop

... waren die Pandas am Flughafen Schönefeld gelandet. Foto: Markus Schreiber / dpa



Sie stammen aus der Pandaaufzuchtstation Chengdu in China. Foto: Reinhard Kaufhold / picture alliance / Reinhard Kauf

Das Gehege... Foto: Sophia Kembowski / dpa

Souveniers stehen für Panda-Fans schon bereit. Foto: Sophia Kembowski / dpa

Hier wurden die Pandas in Transportboxen in China ins Flugzeug geladen. Foto: Uncredited / dpa

Bundeskanzlerin Angela Merkel kennt sich mit Pandas aus. Zumindest stand sie schon mal neben dem Maskottchen der Umweltstiftung WWF - gerade vor ein paar Wochen auf der Insel Rügen. Foto: Jens Büttner / dpa

