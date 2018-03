Das Unternehmen setzt weiter auf ein flächendeckendes Filialnetz in der Hauptstadt. Auch das kostenlose Girokonto bleibt erhalten.

Filialen Commerzbank hält an 60 Standorten in Berlin fest

Berlin. Die Commerzbank hat derzeit insgesamt 60 Filialen in Berlin. "Die Anzahl bleibt erhalten", sagt Jenny Friese, Bereichsvorstand für Privat- und Unternehmerkunden Ost, am Freitag anlässlich der Jahrespressekonferenz. Allerdings halte man nicht statisch an einem Standort fest. Die Qualität sei entscheidend. Deshalb würden Standortkriterien wie Wachstum, Kaufkraft, Attraktivität und Mietvertragsbindungen immer wieder überprüft.

"Die Commerzbank setzt auf ein flächendeckendes Filialnetz", so Friese. 90 Prozent der Kunden wollten eine persönliche Ansprache und eine Bank vor Ort – das habe eine Umfrage ergeben. So würden Beratungen zu Themen wie Altersvorsorge, Finanzierung und Kapitalanlage nachgefragt. Bereits zum fünften Mal in Folge hat die Commerzbank 2017 den bundesweiten Beratungstest "Beste Bank vor Ort" gewonnen.

Mit ihrem Bekenntnis zu den 60 Filialen hebt sich die Commerzbank mit ihren rund 2000 Berliner Mitarbeitern von anderen Kreditinstituten ab. So hatte die Berliner Sparkasse bereits 2016 zehn Zweigstellen geschlossen, 2017 weitere neun. Immerhin verfügt die Sparkasse noch über 100 Anlaufstellen. Auch die Deutsche Bank hatte ihr Angebot in den vergangenen zwei Jahren in Berlin reduziert – von 80 auf knapp 40 Filialen.

Kostenloses Girokonto bleibt erhalten

Erhalten bleibt bei der Commerzbank auch das kostenlose Girokonto, hieß es am Freitag. Das sei eine Kernstärke der Bank und oft ein Entscheidungskriterium für Neukunden, die zum Beispiel wechseln wollen, wenn die Filiale ihres alten Kreditinstituts geschlossen wird, so Bereichsleiterin Jenny Friese.

Allein in Berlin hat die Commerzbank 2017 insgesamt 21.060 neue Privatkunden gewonnen. In den 60 Berliner Filialen und Centern werden jetzt mehr als 700.000 Kunden betreut. Das entspricht einem Plus von drei Prozent im Vergleich zum Vorjahr. Im Segment Firmenkunden konnte die Bank 2017 in der Niederlassung Berlin mehr als 300 neue Kunden, insbesondere aus dem Mittelstand, gewinnen.

Das Geldinstitut hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2020 etwa 80 Prozent aller Bankprozesse zu digitalisieren. Gut genutzt werde bereits heute eine Baufinanzierungs-App, heißt es. Sie ist für alle zugänglich, nicht nur für Kunden der Commerzbank. Nutzer können damit Immobilien finden und bewerten sowie die Finanzierung berechnen lassen.

