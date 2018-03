Michael Müller dankt Giffey für ihre Arbeit in Neukölln

Berlin. Berlins Regierungs- und SPD-Chef Michael Müller hält die Berufung von Franziska Giffey in das Bundeskabinett für eine gute Wahl. "Als Bürgermeisterin in Neukölln hat sie sich stets für die Schwächsten in unserer Gesellschaft eingesetzt. Mit ihrer stets klaren Haltung wird sie eine große Bereicherung für die neue Bundesregierung sein", erklärte Müller am Freitag.

Er dankte Giffey für ihr "unermüdliches Engagement in Neukölln". Und: "Wir wünschen Franziska Giffey in ihrer neuen Rolle als Familienministerin viel Erfolg."

Die 39-jährige Giffey ist seit 2015 Bezirksbürgermeisterin und hat sich mit pragmatischer Politik und der klaren Benennung von Problemen einen Namen gemacht. Dass sie auf Wunsch der ostdeutschen SPD-Landesverbände in die neue Bundesregierung von Union und Sozialdemokraten aufrücken soll, war bereits am Mittwoch durchgesickert. Am Freitag verkündete die SPD die Personalie offiziell.

( dpa/mim )